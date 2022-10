Mircea Sandu se luptă cu al treilea cancer: „O să trec eu și peste asta, nu mă doboară pe mine un cancer”

Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Române de Fotbal, a fost diagnosticat cu cancer pentru a treia oară, de această dată la prostată, transmite .

Mircea Sandu, care a condus FRF aproape un sfert de secol, a învins cancerul la ficat în 2009, iar de cel la plămâni a scăpat cu bine în 2020. Acum suferă de cancer la prostată.

Mircea Sandu: „Nu mă doboară pe mine un cancer”

„În 2020, m-am dus să fac controlul periodic de rutină. Și, ce credeți? Am descoperit că am o tumoare la plămâni. Mi-au scos-o în iunie 2020. Și, recent, mi-au mai descoperit una. Acum, am cancer la prostată. Trebuie să o rezolv și p-asta!”, a declarat Mircea Sandu, într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor.

El susține că nu a avut „absolut niciun simptom”.

„Fac parte din viață și astea. Sunt momente prin care toți trecem. Mai mult sau mai puțin. Astea îți arată adevărata față a vieții. Pentru că eu gândesc așa: m-am căsătorit cu Simona, am făcut copiii, aveam o viață bună. Cine se gândea că copilul din Dimitrov, care juca fotbal în intersecție, care avea o pereche de ghete cu crampoane de la unchiul său, va ajunge să joace în prima ligă, în echipele naționale?!”, a mai spus Mircea Sandu.

Fostul șef de la FRF a vorbit și despre tratament.

„În momentul de față trebuie să fac tratament. Dimineața iau 12 pastile. La prânz, alte 7. Seara, ceva mai multe, 17 pastile. O să trec eu și peste asta, nu mă doboară pe mine un cancer”, a continuat Mircea Sandu.