Simona Halep, eliminată de la Kremlin Cup! Meci extraordinar împotriva sportivei Maria Sakkari

Simona Halep a fost eliminată în sfeturi la Kremlin Cup de către Maria Sakkari, cu scorul 4-6, 4-6.

Simona Halep s-a oprit la sferturi în cadrul Kremlin Cup, după ce a fost eliminată de către sportiva Maria Sakkari, meciul având un scor final 4-6, 4-6. Simona Halep s-a prezentat într-o formă extraordinară, dar nu a fost de ajuns împotriva forței Mariei Sakkari.

Sportiva Simona Halep s-a aflat într-o continuă defensivă pe tot parcursul meciului, fiind condusă de forța din forehand și urcările la fileu ale grecoaicei.

Simona Halep a fost condusă cu 2-5, iar. mai apoi, s-a observat o răbufnire din partea acesteia, cu game-uri impecabile din partea româncei. Game-ul decisiv a fost unul de tip maraton, Simona salvând 4 mingi de set, dar a irosit, la rândul ei, două oportunități.

Aceasta s-a apărat eroic, având posibilitatea de a scoate în evidență condiția fizică formidabilă a sportivei din Grecia.

În performanța Simonei de vineri s-a observat o revenire spectaculoasă, timp în care Halep a avut 10 minute de grație. Aceasta a revenit de la scorul 2-5, dar s-a plafonat la 4-5.

Grecoaica, Maria Sakkari, a închis meciul după o oră și 45 de minute. Aceasta va juca în semifinale împotriva rusoaicei Ekaterina Alexandrova.

„A fost un meci foarte greu astăzi. A fost primul meu duel cu Simona, dar știam la ce să mă aștept. Lovește mingea diferit față de restul jucătoarelor. Am avut câteva momente grele în setul secund, la 5-1, și am fost la un pas să fiu egalată.”, a declarat Maria Sakkari la finalul meciului cu Halep.

