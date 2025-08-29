Accidentat mortal, în timp ce traversa strada. Cum s-a petrecut incidentul

Un bărbat și-a pierdut viața, joi noapte, în timp ce traversa strada. Incidentul a avut loc pe Bulevardul Unirii, din municipiul Buzău. Potrivit informațiilor, se pare că victima se angajase în trecerea străzii printr-un loc nepermis, iar un tânăr, în vârstă de 26 de ani, aflat la volanul unei mașini, nu a putut evita impactul și l-a spulberat.
Se pare că între șoferul care l-a lovit cu mașina și un alt șofer se desfășura o întrecere de mașini. Victima este neidentificată, deoarece nu deținea acte la el, iar telefonul mobil s-a stricat în urma accidentului.
Oamenii care au văzut întregul incident, au declarat că viteza șoferului era destul de mare, atunci când s-a produs evenimentul. Trupul victimei ar fi ajuns pe capota mașinii din cauza impactului puternic.
„Am auzit că erau două mașini, s-ar fi luat la întrecere și după aia l-a luat pe capotă, i-a spart parbrizul, trapa, cică ar fi avut peste 120 de km pe oră”, a spus unul dintre martori, conform știrile pro tv.
„Omor din culpă, ce să se întâmple, viteză, curse. Așa spun oamenii pe aici, că au auzit motoare ambalate”, a adăugat altul.
Conform oamenilor legii, șoferul a fost testat, atât cu aparatul alcooltest, cât și cu cel drugtest, îm ambele cazuri rezultatul fiind negativ. Acesta a fost transportat la o unitate medicală, în vederea prelevării mostrelor biologice.
Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul. De asemenea, a fost deschis un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.
„Evenimentul rutier s-a produs pe fondul indisciplinei pietonului care s-a angajat în traversarea drumului public în fugă, prin loc nepermis și fără să se asigure. În urma evenimentului rutier a rezultat decesul pietonului”, a transmis Adrian Roșioru, IPJ Buzău.