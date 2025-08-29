B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Accidentat mortal, în timp ce traversa strada. Cum s-a petrecut incidentul

Accidentat mortal, în timp ce traversa strada. Cum s-a petrecut incidentul

Elena Boruz
29 aug. 2025, 09:26
Accidentat mortal, în timp ce traversa strada. Cum s-a petrecut incidentul
Sursa foto: Facebook / Poliția Română

Un bărbat și-a pierdut viața, joi noapte, în timp ce traversa strada. Incidentul a avut loc pe Bulevardul Unirii, din municipiul Buzău. Potrivit informațiilor, se pare că victima se angajase în trecerea străzii printr-un loc nepermis, iar un tânăr, în vârstă de 26 de ani, aflat la volanul unei mașini, nu a putut evita impactul și l-a spulberat.

Se pare că între șoferul care l-a lovit cu mașina și un alt șofer se desfășura o întrecere de mașini. Victima este neidentificată, deoarece nu deținea acte la el, iar telefonul mobil s-a stricat în urma accidentului.

Cuprins:

  • Ce au povestit martorii
  • Ce a transmis IPJ Buzău

Ce au povestit martorii

Oamenii care au văzut întregul incident, au declarat că viteza șoferului era destul de mare, atunci când s-a produs evenimentul. Trupul victimei ar fi ajuns pe capota mașinii din cauza impactului puternic.

„Am auzit că erau două mașini, s-ar fi luat la întrecere și după aia l-a luat pe capotă, i-a spart parbrizul, trapa, cică ar fi avut peste 120 de km pe oră”, a spus unul dintre martori, conform știrile pro tv.

„Omor din culpă, ce să se întâmple, viteză, curse. Așa spun oamenii pe aici, că au auzit motoare ambalate”, a adăugat altul.

Ce a transmis IPJ Buzău

Conform oamenilor legii, șoferul a fost testat, atât cu aparatul alcooltest, cât și cu cel drugtest, îm ambele cazuri rezultatul fiind negativ. Acesta a fost transportat la o unitate medicală, în vederea prelevării mostrelor biologice.

Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul. De asemenea, a fost deschis un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

„Evenimentul rutier s-a produs pe fondul indisciplinei pietonului care s-a angajat în traversarea drumului public în fugă, prin loc nepermis și fără să se asigure. În urma evenimentului rutier a rezultat decesul pietonului”, a transmis Adrian Roșioru, IPJ Buzău.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Incendiu izbucnit la un majorat. Au fost evacuate aproximativ 70 de persoane
Eveniment
Incendiu izbucnit la un majorat. Au fost evacuate aproximativ 70 de persoane
Medic: „Ne ajută să ne păstrăm sănătatea”. Alimente care contribuie la o „întinerire” naturală
Eveniment
Medic: „Ne ajută să ne păstrăm sănătatea”. Alimente care contribuie la o „întinerire” naturală
Oferte speciale în stațiunile de la Marea Neagră. Începe programul „Litoralul pentru toți”
Eveniment
Oferte speciale în stațiunile de la Marea Neagră. Începe programul „Litoralul pentru toți”
Electrocasnicul care atrage gândacii. Iată despre ce este vorba
Eveniment
Electrocasnicul care atrage gândacii. Iată despre ce este vorba
Insula izolată din Atlantic unde timpul pare să stea pe loc. Nu are aeroport, iar internetul este foarte limitat
Eveniment
Insula izolată din Atlantic unde timpul pare să stea pe loc. Nu are aeroport, iar internetul este foarte limitat
Toate indicatoarele rutiere dintr-un sat din Iași au dispărut peste noapte / Primar: „Efectiv au furat țevile, le-au scos din pământ”
Eveniment
Toate indicatoarele rutiere dintr-un sat din Iași au dispărut peste noapte / Primar: „Efectiv au furat țevile, le-au scos din pământ”
Mașină lovită de tren și târâtă pe șine 20 de metri, la Satu Mare. Un bărbat a decedat
Eveniment
Mașină lovită de tren și târâtă pe șine 20 de metri, la Satu Mare. Un bărbat a decedat
Ce aliment recomandă nutriționiștii pentru toamna ce urmează. Poate aduce beneficii majore pentru sănătate
Eveniment
Ce aliment recomandă nutriționiștii pentru toamna ce urmează. Poate aduce beneficii majore pentru sănătate
Ce planuri au Taylor Swift și logodnicul ei după ce s-au căsătorit. Detalii despre vila pe care și-o doresc
Eveniment
Ce planuri au Taylor Swift și logodnicul ei după ce s-au căsătorit. Detalii despre vila pe care și-o doresc
Ambasada Bangladeshului laudă reacția României după ce un livrator a fost agresat în Capitală. Ce au declarat aceștia
Eveniment
Ambasada Bangladeshului laudă reacția României după ce un livrator a fost agresat în Capitală. Ce au declarat aceștia
Ultima oră
10:04 - Daniel Băluță anunță reluarea traficului pe Splaiul Independenței. Care este stadiul lucrărilor la Planșeul Unirii
09:56 - Incendiu izbucnit la un majorat. Au fost evacuate aproximativ 70 de persoane
09:53 - Stelian Bujduveanu, măsuri pentru reorganizarea traficului începând cu 8 septembrie: „Bucureştenii vor suferi un pic mai puţin din cauza traficului”
09:24 - Medic: „Ne ajută să ne păstrăm sănătatea”. Alimente care contribuie la o „întinerire” naturală
09:15 - Miniștrii apărării și de externe din UE se reunesc la finalul săptămânii. Conflictele din Ucraina și Gaza pe lista discuțiilor
09:03 - Andrea Mandorlini, după ce a pierdut cursa către Europa: „Trebuia să avem mai multă încredere. Puteam mai mult”
08:55 - Oferte speciale în stațiunile de la Marea Neagră. Începe programul „Litoralul pentru toți”
08:46 - Electrocasnicul care atrage gândacii. Iată despre ce este vorba
08:42 - Elias Charalambous a dat verdictul, imediat după victoria cu Aberdeen: „Obiectivul nostru este clar”
08:34 - Valentin Naumescu nu este interesat de șefia SRI. Reacția profesorului universitar la speculațiile din spațiul public