Un tren s-a ciocnit violent cu un autobuz de pasageri în Bangkok. Primele rapoarte oficiale de la fața locului indică un bilanț tragic, cu opt decese și 25 de persoane rănite.
Rapoartele inițiale indică opt decese și 25 de răniți. Un oficial al țării a confirmat că opt oameni au murit în autobuz. De asemenea, 32 de persoane au fost rănite. Două dintre victime sunt în stare gravă, scrie Agerpres.
Un clip de pe camera auto a unui martor arată momentul impactului. Autobuzul era oprit peste șinele de cale ferată din cauza aglomerației. Un tren de marfă a venit și s-a ciocnit cu el. În acel moment, bariera de la trecere nu funcționa.
💥เปิดคลิปจากกล้องหน้ารถ นาที “รถไฟ ชน รถเมล์” อัดเข้ากับเสาตอม่อทางด่วน ไฟลุกท่วม บริเวณทางรถไฟมักกะสัน มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตหลายราย !! 😰
Imaginile arată cum trenul de marfă transporta containere. Acesta s-a strivit de autobuzul cuprins de flăcări. Vehiculul era oprit aproape de șine, lângă un stâlp de cale ferată suspendată.
Pompierii și echipele de salvare au sosit rapid la fața locului. Aceștia au încercat să stingă incendiul și au ajutat răniții.
🚨 ด่วน ‼️รถไฟชนรถเมล์แยกมักกะสัน ตอนนี้ ไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ก่อน เจ้าหน้าที่กำลังเข้าช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์
