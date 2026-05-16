Acasa » Externe » (VIDEO) Thailanda: Cel puțin opt morți și 25 de răniți după ce un tren a spulberat un autobuz blocat pe șine

Flavia Codreanu
16 mai 2026, 15:19
sursă foto: X
Cuprins
  1. Cum s-a produs tragicul accident în care un tren s-a ciocnit cu un autobuz
  2. Care sunt efectele devastatoare

Un tren s-a ciocnit violent cu un autobuz de pasageri în Bangkok. Primele rapoarte oficiale de la fața locului indică un bilanț tragic, cu opt decese și 25 de persoane rănite.

Cum s-a produs tragicul accident în care un tren s-a ciocnit cu un autobuz

Rapoartele inițiale indică opt decese și 25 de răniți. Un oficial al țării a confirmat că opt oameni au murit în autobuz. De asemenea, 32 de persoane au fost rănite. Două dintre victime sunt în stare gravă, scrie Agerpres.

Un clip de pe camera auto a unui martor arată momentul impactului. Autobuzul era oprit peste șinele de cale ferată din cauza aglomerației. Un tren de marfă a venit și s-a ciocnit cu el. În acel moment, bariera de la trecere nu funcționa.

Care sunt efectele devastatoare

Imaginile arată cum trenul de marfă transporta containere. Acesta s-a strivit de autobuzul cuprins de flăcări. Vehiculul era oprit aproape de șine, lângă un stâlp de cale ferată suspendată.

Pompierii și echipele de salvare au sosit rapid la fața locului. Aceștia au încercat să stingă incendiul și au ajutat răniții.

