Antrenorul de schi care îi ajută pe oamenii cu dizabilități să simtă „libertatea” în vârful muntelui

De-a lungul ultimilor 5 ani, Angelo Bude, un antrenor de schi în vârstă de 33 de ani din Bistrița, și-a dedicat timpul liber persoanelor cu dizabilități, ajutându-le să experimenteze libertatea de pe munte prin schi. Angelo vine dintr-o familie de schiori, iar pasiunea pentru acest sport a fost transmisă din tată în fiu. El conduce asociația Rodo Transilvania, care promovează tradiția familiei sale, care își are rădăcinile în perioada comunistă. Înainte de ’90, părinții săi organizau tabere de schi pentru copii în Bistricior.

În prezent, Angelo se concentrează pe a-i învăța pe cei cu dizabilități să schieze, în ciuda provocărilor pe care le presupune această activitate. Începând cu 2016, el a antrenat cu succes patru persoane cu dizabilități să practice acest sport, inclusiv un schior nevăzător, Adrian Tamaș.

Angelo este un membru activ al Comitetului Paralimpic și participă frecvent la evenimente internaționale, cum ar fi Jocurile Paralimpice de la Pyeonchang din 2018, unde își îmbunătățește abilitățile de antrenor. În timpul sezonului de schi, Angelo își dedică fiecare weekend pentru a antrena sportivii cu dizabilități, în locații precum Bistrița, Toplița sau Vatra Dornei.

„Îmi place super mult. Mă face să apreciez mai mult schiul și să-mi dau seama că are și o latură socială, pe lângă cele de performanță și competiție. Provocarea a fost să înțeleg persoanele cu dizabilități, să mă adaptez eu în primul rând. Schiul paraolimpic e un sport de adaptare. Acum am un sportiv Mădăraș Marius, care are o leziune pe coloană, dar schiază în picioare. Normal ar trebui să schieze în scaun, în mono-schi, dar nu vrea să facă chestia asta și schiază în picioare. Atunci punctele lui de contact sunt cele două schiuri și stabilizatoarele”, precizează Angelo Bude, citat de .

Deși pare greu de crezut, sportivii cu dizabilități stau cel mai bine la capitolul ambiție. Îi motivează faptul că schiul îi scoate din casă și le testează limitele, crede Angelo.

„Adi, nevăzătorul și când merge prin oraș trebuie să se ajute de un băț sau o altă persoană. La schi, îl ajut doar cu vocea. Eu schiez în fața lui și el vine după mine. E o chestie de libertate.

Cu Adi am ajuns anul trecut la o viteză de 70-80 km/h. Cred că din acest motiv l-au prins schiurile așa tare, pentru că e libertatea aceea… Pe pârtie este și o egalitate, nu se mai pune problema că eu sunt aici, iar tu ești acolo”, mai spune antrenorul.

Antrenorul își propune să schimbe percepția oamenilor despre persoanele cu dizabilități. Și-ar dori ca în primul rând să fie văzuți ca oameni. Cu personalitatea, calitățile și abilitățile lor. Nu doar niște persoane cu dizabilități.

„Vreau să schimb percepția oamenilor despre persoanele cu dizabilități. Avem o problemă foarte mare ca și societate când vine vorba despre percepție. Când îi vedem îi desconsiderăm fără să vrem, inclusiv cu expresii precum „bietul de el”.

Vreau să fie apreciați ca persoane. Au niște dizabilități, au avut niște ghinioane în viață sau niște boli, dar asta nu le anulează personalitatea, calitățile sau abilitățile”, completează Angelo Bude, citat de