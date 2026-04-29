O idee lansată online de o avocată AUR a stârnit reacții puternice în București, după ce aceasta a cerut eliminarea benzilor dedicate transportului public. Mai mult, propunerea merge până la renunțarea la autobuze și tramvaie, scenariu pe care mulți locuitori îl consideră greu de imaginat într-un oraș deja sufocat de trafic.

Ce a propus avocata AUR

„Eliminați benzile speciale pentru autobuze în București!”. Acesta este mesajul publicat de avocata AUR, Silvia Uscov, pe rețelele sociale, unde a pornit rapid o dezbatere intensă.

În comentarii, aceasta și-a dezvoltat ideea și a susținut că orașul ar trebui să urmeze modelul unor state arabe, nu direcția europeană. Întrebată dacă nu ar fi mai utilă suplimentarea curselor la orele aglomerate, a descris această variantă drept „o concepție comunistă”.

De ce a stârnit reacții atât de puternice

Pentru mulți , transportul public de suprafață nu este un moft administrativ, ci principalul mijloc de deplasare zilnică. Cele mai recente date arată că a înregistrat peste un miliard de călătorii într-un singur an.

În aceste condiții, eliminarea autobuzelor, tramvaielor sau benzilor dedicate pare, pentru numeroși locuitori, mai degrabă o formulă teoretică decât una aplicabilă. Orașul se confruntă deja cu blocaje zilnice, iar presiunea pe infrastructură rămâne ridicată.

Un șofer a declarat pentru Digi24 că „ideea nu ține cont de modul în care funcționează marile orașe”. El a explicat că, atunci când apar probleme la metrou, transportul de suprafață preia rapid fluxul de călători.

Ce spun cei care depind zilnic de STB

Mai mulți utilizatori au atras atenția că nu poate prelua singur numărul mare de pasageri care circulă zilnic prin Capitală. În opinia lor, dispariția rețelei de suprafață ar amplifica dezordinea din trafic.

O femeie a explicat că folosește zilnic aceste mijloace de transport și că renunțarea la ele i-ar afecta direct mobilitatea. Pentru mulți navetiști, alternativa mașinii personale nu este realistă.

Ce spun susținătorii ideii

Da, iar argumentele vin mai ales din zona șoferilor afectați de restricțiile rutiere. Un conducător auto din ride-sharing spune că benzile dedicate și noile reguli i-au îngreunat activitatea.

Un tânăr consideră că extinderea metroului ar putea crește eficiența deplasărilor într-un București tot mai aglomerat, însă această soluție presupune timp și investiții majore.