UPDATE: Deţinutul a fost împuşcat mortal de poliţişti, marți seară, după ce nu s-a supus somaţiilor şi focurilor de avertisment. Amintim că acesta ispășea o condamnare de 11 ani de închisoare pentru viol și evadase de la un punct de lucru.

El a fost găsit în localitatea Brabova. „La vederea poliţiştilor a fugit către o pădure de la marginea localităţii. Având în vedere somaţiile legale efectuate de către poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Dolj, Secţiei nr.2 Poliţie Rurală Breasta şi luptătorii din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, de care bărbatul nu a ţinut cont, au fost efectuate focuri de avertisment şi foc îndreptat asupra sa”, a transmis IPJ Dolj.

Manevrele de resuscitare nu au reușit, fiind declarat decesul. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Un deținut din Craiova a evadat de la după ce a plecat de la un punct de lucru și nu a mai fost găsit.

Cine este și cum arată un deținut din Craiova care a reușit să fugă

Bărbatul căutat se numește Popescu Costinel Tiberiu, are 37 de ani și este condamnat la 11 ani și 4 luni, pentru infracțiunea de viol. Autoritățile au oferit informații despre cum arată acesta: are o înălțime de 1,65 m, constituție atletică, este ras în cap, are ochi căprui și o barbă lungă. În momentul în care a dispărut, acesta purta un trening negru și o șapcă.

Ce măsuri au luat autoritățile

Imediat după ce bărbatul a fugit, polițiștii au blocat căile de acces și au cerut sprijinul populației. Oricine îl vede sau are detalii despre locul în care se ascunde este rugat să sune de urgență la 112 sau să meargă la cea mai apropiată secție de poliție.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj au explicat cum s-a produs evenimentul și cine este persoana căutată:

„Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au fost sesizaţi de către Penitenciarul Craiova, cu privire la faptul că, în cursul acestei zile, deţinutul Popescu Costinel Tiberiu, de 37 de ani, aflat în executarea unei pedepse cu închisoare de 11 ani şi 4 luni pentru săvârşirea infracţiunii de viol, aflat la punctul de lucru de pe strada Corneliu Coposu, a plecat într-o direcţie necunoscută şi nu a mai fost găsit”.

Aceștia au mai precizat că bărbatul a profitat de faptul că se afla la un punct de lucru exterior pentru a părăsi regimul de detenție:

