Bărbat reținut, după ce a ucis un câine. Ce au transmis reprezentanții poliției

Bărbat reținut, după ce a ucis un câine. Ce au transmis reprezentanții poliției

Elena Boruz
28 aug. 2025, 11:14
Violența asupra animalelor ia amploare pe zi ce trece. Din ce în ce mai multe cazuri de agresiuni asupra necuvântătoarelor ies la iveală zilnic, iar acestea, din fericire, nu rămân nepedepsite.

Recent, un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din comuna Aluniș, județul Prahova, a fost reținut după ce a ucis un cățel. La fața locului s-au deplasat autoritățile, care au depistat că ar putea fi vorba de ucidere prin strangulare, deoarece animalul prezenta astfel de urme.

Cum au acționat oamenii legii

Individul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat unității de parchet pentru a se aplica măsurile prevăzute de lege. Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea, cu exactitate, a împrejurărilor în care a avut loc acțiunea.

„Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat cadavrul animalului, de rasă metis, care prezenta urme susceptibile a fi provocate prin strangulare. De asemenea, în proximitatea locului faptei a fost depistat bărbatul bănuit de comiterea infracțiunii, în vârstă de 43 de ani, domiciliat în comuna Aluniș. Acesta a fost condus la sediul unității de poliție pentru continuarea cercetărilor”, a transmis IPJ Prahova, conform agerpres.

