Descoperire tragică, într-un apartament din Vaslui! Un bărbat a fost găsit mort în propria locuință. Ce au declarat vecinii

Descoperire tragică, într-un apartament din orașul Vaslui. Un bărbat, în vârstă de 52 de ani, în locuință, după ce o vecină alertat poliția din cauza mirosului înțepător.

Victima era cumsecade, iar vecinii vorbesc doar de bine despre ea. Deși ducea o viață precară, după ce trecuse printr-o despărțire, din cauza , „Tun”, așa cum îl porecleau vecinii, era un om săritor care ar fi ajutat pe oricine putea.

Ovidiu, zis „Tun”, obișnuia să trăiască din mila prietenilor și din banii pe care îi obține pe sticlele reciclate. Bărbatul, deși crescut fără tată, venea dintr-o familie bună. Mama acestuia fusese profesoară și, din păcate, în urmă cu câțiva ani a avut același sfârșit tragic.

Ultima dată, locatarii blocului l-au văzut duminică după-amiază, pe banca din fața blocului. De atunci însă, nici urmă de el.

„A crescut fără tată, iar mama lui a fost profesoară. Femeia a murit în urmă cu cinci ani și tot cam în aceleași condiții, găsită decedată în propria locuință. Atunci ne-am mobilizat și noi, ne-a ajutat și domnul Buzatu și am reușit să o îngropăm conform celor creștinești. Fără sprijinul fostului președinte al Consiliului Județean n-am fi reușit, că ajutor de înmormântare nu ni s-a dat, iar de bani în familia asta nu putea fi vorba. El a sunat la Primăria Vaslui, ne-a trimis acolo să luăm un mic ajutor, a mai pus și din buzunarul lui 300 de lei, am mai strâns și noi, și așa am reușit să o conducem pe ultimul drum. La fel vom proceda și cu Ovidiu, că a fost unul de-al nostru. Sărac, abătut cum era, sărea tot timpul să ajute dacă putea. Avem aici un băiat în scaun cu rotile pe care tot timpul îl ajuta să ajungă la magazin. La fel, când aveam nevoie să mai cumpărăm câte ceva, îl trimiteam pe el și îi mai lăsam 5-10 lei. Chiar duminică m-am văzut cu el, era pe bancă, spunea că e foarte cald și că nu poate să stea în apartament. Căzuse pe scări, se vedea că suferea, dar nu ne-am dat seama că ar putea fi ceva grav. Într-un final, a urcat sus și de atunci nu a mai coborât” a declarat un vecin al bărbatului pentru publicația

Deși nu-l văzuseră de trei zile, oamenii nu s-au îngrijorat, deoarece în urmă cu două săptămâni bărbatul fusese plecat să muncească la Vatra Dornei, însă s-a întors după câteva zile.

Astfel, vecinii au crezut că este o situație similară, însă miercuri, mirosul cauzat de cadavrul bărbatului nu a mai putut fi suportat pe casa scării. Potrivit declarațiilor, cei care se vor ocupa de înmormântare vor fi vecinii, care vor încerca să strângă bani.

„Atunci ne-am făcut griji pentru el, că nu-l mai văzusem de ceva timp. Am crezut că i s-a întâmplat ceva și am sunat la 112. A venit poliția, au venit pompierii și i-au spart ușa, dar nu era acasă. “Tun” al nostru plecase la muncă, pe la Vatra Dornei. Nu a stat mult pe acolo și a revenit acasă. Acum am zis că la fel s-a întâmplat, o fi plecat pe undeva, de asta nu ne-am alarmat, dar azi dimineață, mirosul de pe scară era de nesuportat. O vecină a sunat la 112, au venit polițiștii locali, apoi cei de la Criminalistică și așa am aflat că Ovidiu a murit. Avea câteva zile de când a stat așa. A fost găsit întins pe pat, iar acum se iau în calcul două variante: ori un infarct, ori vreo fractură de coaste, vreo ruptură de organe, provocate de acea căzătură. Sinuciderea e exclusă, pentru că în ciuda neajunsurilor, în ciuda lipsurilor cu care se confrunta, “Tun” a fost un om optimist. De multe ori reușea să ne ridice și nouă moralul, chiar dacă financiar era la pământ. Acum nu ne rămâne decât să ne mobilizăm, ca să-l putem înmormânta și pe el așa cum se cuvine, cum am procedat și cu mama lui. Dumnezeu să îl ierte că a fost un om bun, o pată de culoare în cartierul nostru”, au adăugat locatarii blocului unde Ovidiu avea apartamentul.