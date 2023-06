O femeie de 47 de ani din Olt susține că a fost agresată de soția primarului / „I-am dat peste telefon, atât”

În vârstă de 47 de ani, o femeie din Olt susține că a fost agresată în cursul zilei de marți 20 iunie 2023, de soția primarului comunei Văleni, la fața locului fiind chemată și poliția.

După spusele femeii, totul ar fi plecat de la o reclamație, însă soția primarului are o altă versiune.

O femeie din Olt susține că a fost agresată de soția primarului

Potrivit femeii în vârstă de 47 de ani, scandalul pare să fi început luni, 19 iunie, când victima nu a putut să cumpere pâine din vehiculul care circulă prin oraș și vinde pâine localnicilor. Femeii i s-a refuzat serviciul sub pretenția că nu a plasat o comandă în prealabil, dar motivul real s-a datorat unei plângeri pe care a făcut-o la ANAF cu privire la lipsa bonului fiscal pentru pâinea vândută. Situația a escaladat, iar astăzi a izbucnit o dispută între reclamantă și soția primarului.

„Cumpăr mereu pâine de la firma deținută de familia Șofaru, însă luni au fost deranjați că am depus o petiție la ANAF, sucursala regională Craiova, privind evaziunea fiscală, căci aceștia nu emit bon fiscal la vânzarea pâinii. Luni, când am fost să cumpăr pâine de la mașina care vine în comună, pe la colțurile străzii, vânzătoarea mi-a zis că nu îmi dă pâine chiar dacă am bon valoric la mine, pe motiv că nu am vrut să mă înscriu pe agenda dumneaei. Până acum cumpăram pâine la liber fără să fiu trecut pe listă și nimeni nu m-a informat de schimbare. În cursul dimineții de marți, aceeași angajată și doamna Șofaru au comunicat celor prezenți că casa de marcat se află la Slatina, la reparat, iar după ce va fi adusă se vor emite bonurile fiscale”, a declarat persoana agresată, potrivit .

Între cele două femei, în acest context, s-ar fi produs un conflict, iar femeia de 47 ani a sunat al poliție, anunțând că a fost agersată.

Presupusa agresoare din Văleni a declarat că lucrurile ar sta de fapt invers. Femeia în vârstă de 47 ani ar fi de fapt cea care de o lungă perioadă de timp îi șicanează pe membrii familiei primarului, filmându-i și postând video-urile pe Facebook.

„A blocat-o și Facebook-ul. Ne șicanează și ne pozează, dacă vă spun… Dacă ies din curte, ea e cu telefonul pe mine. Ea stă în Tirișneag, eu stau în centru, dar vine și se așează pe băncile de la căminul cultural. Filmează curtea căminului, filmează gunoaie, filmează…, ce nu filmează. Tot ce se poate. Ne-a făcut o reclamație la ANAF cum că ea a avut pământ și i l-a dat nu știu cui și persoana aceea i-a dat bonuri (n. red. – sătenii care au pământ în arendă, sau care predau grâu, pâine). Și ne-a reclamat să vedem dacă găsește seria de la bonurile ei pe borderou. A venit ANAF-ul, le-a găsit. Bonuri de pâine, cu valoare, cu cantitatea de pâine, cu tot”, a relatat soția primarului.

Într-o altă reclamație către ANAF, ultima înaintată, femeia ar fi sesizat că persoanele care vând pâine din mașină nu au casă de marcat și nu eliberează bon fiscal. „Noi înregistrăm pâinea când pleacă, pe aviz, dar bonul îl batem în magazin. Facem 1.000 de pâini. Vă dați seama câtă evaziune facem noi la 1.000 de pâini. A venit ieri ANAF, ne-a verificat, ne-a găsit pâinea înregistrată, tot. Ne-a zis: . Așa am făcut, e la fiscalizat. Am mers astăzi să le explic la oameni, că nu înțelegeau de ce să facem listă. Eu eram în timpul serviciului, explicam la lume, și ea a venit și m-a filmat cu telefonul. Și eu îi zic: . Asta i-am zis, dar nu am agresat-o. Și ea a venit cu telefonul până-n ochii mei și atunci i-am dat peste telefon, i-am spus că poate să mă filmeze și de la trei metri. I-am dat peste telefon, atât. Cum adică ?”, a relatat soția primarului cum s-ar fi întâmplat, de fapt, lucrurile.

Polițiștii au deschis dosar penal

Polițiștii au confirmat că a existat un apel la 112, precizând că se fac cercetări în acest caz.

„La data de 20 iunie 2023, în jurul orei 7,45, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că o femeie ar fi fost agresată fizic în localitatea Văleni, județul Olt. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.7 Dăneasa, care, din primele verificări, au stabilit faptul că, contradictorii, o femeie, în vârstă de 47 de ani, din comuna Văleni, județul Olt, ar fi fost agresată fizic de către o femeie, în vârstă de 60 de ani, din aceeași localitate”, au transmis polițiștii.

Un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe a fost deschis în acest caz, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale, au mai transmis polițiștii.