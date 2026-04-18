Un tânăr de 24 de ani a trecut prin clipe de panică după ce s-a întâlnit cu un urs într-o zonă împădurită din județul Bistrița-Năsăud. Bărbatul a fugit prin pădure, și-a abandonat motocicleta și a cerut ajutor la 112.

Cum a început incidentul din pădure

Alarma a fost dată vineri seară, 17 aprilie, în jurul orei 19:50, când tânărul a sunat la numărul de urgență. El le-a spus jandarmilor că un îl urmărește și că nu mai știe cum să iasă din zonă.

Bărbatul se afla între localitățile Rebrișoara și Coșbuc, unde mersese cu motocicleta. La un moment dat a făcut o oprire scurtă, iar atunci a observat animalul sălbatic în apropiere.

Speriat de apariția ursului, a încercat să se îndepărteze cât mai rapid. În fuga sa, și-a lăsat motocicleta în urmă și a renunțat treptat la mai multe obiecte personale.

Cum au intervenit jandarmii

Pe durata operațiunii, echipajele au rămas în contact telefonic permanent cu tânărul. au încercat să îl calmeze și să îi ofere indicații clare până la sosirea salvatorilor. Misiunea nu a fost una simplă, deoarece terenul era dificil, iar lăsarea întunericului a redus vizibilitatea. Căutările s-au desfășurat contra cronometru, într-o zonă unde deplasarea se face greu.

După mai multe minute, salvatorii au reușit să îl localizeze și să îl scoată din pericol. Tânărul era epuizat și în stare de șoc, însă nu prezenta răni vizibile. După extragerea din zona împădurită, bărbatul a fost dus într-un loc sigur unde a fost preluat de un echipaj medical. Ulterior, acesta a ajuns la spital pentru investigații și evaluare de specialitate, relatează Adevărul.

Incidentul readuce în atenție riscurile întâlnirilor cu urșii în zonele montane și împădurite. Autoritățile recomandă prudență maximă și apel rapid la 112 în astfel de situații.