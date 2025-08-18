B1 Inregistrari!
O nouă stradă a fost construită în Sectorul 3 pentru decongestionarea traficului. Robert Negoiță acuză blocaje administrative din partea Primăriei Capitalei

Răzvan Adrian
18 aug. 2025, 18:17
O nouă stradă a fost construită în Sectorul 3 pentru decongestionarea traficului. Robert Negoiță acuză blocaje administrative din partea Primăriei Capitalei
Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Primarul Sectorului 3 din Capitală, Robert Negoiță a anunțat demararea lucrărilor pentru o nouă stradă în zona Republica, menită să ofere o rută alternativă pentru șoferi.

Edilul susține că, în ciuda refuzului Primăriei Municipiul București de a elibera actele necesare, administrația va continua proiectul din cauza aglomerației.

Cuprins:

  • De ce a fost nevoie de o rută alternativă pentru șoferi
  • De ce este Robert Negoiță nemulțumit de obstacolele administrative din partea PMB

De ce a fost nevoie de o rută alternativă pentru șoferi

Potrivit unei postări pe Facebook a primarului Robert Negoiță, citat de Agerpres, zona Republica este este într-o continuă dezvoltare, iar traficul a devenit o problemă pentru foarte mulți șoferi. Noul drum va face legătura cu două străzi care va oferi o rută mai ușoară pentru șoferi.

„E o zonă care se dezvoltă foarte mult, o zonă unde e nevoie de comunicare. De câte ori facem întâlniri cu cetățenii, aici, în zona cartierului, mi se atrage atenția asupra necesității unei străzi, pentru că oamenii s-au săturat de atât de mult trafic.

Nu doar că e aglomerat, dar unii fug tare, punând în pericol viața oamenilor, mai ales a copiilor. Se impunea acest drum, care să ne ajute să dăm o rută mai practică, mai ușor de accesat, astfel încât șoferii să vină pe aici și să nu mai aglomereze zona cartierului”, a spus Robert Negoiță, potrivit Agerpres.

De ce este Robert Negoiță nemulțumit de obstacolele administrative din partea PMB

Primarul a acuzat Primăria Municipiului București de lipsă de colaborare, afirmând că instituția nu a emis certificatul de urbanism necesar pentru lucrări.

„Nu ne-au dat nici măcar certificat de urbanism – că nu vor dânșii să ne dea – astfel încât să putem demara procedura de expropriere, să putem să îl facem domeniu public. În lipsa acestor demersuri, pe care nu le putem face din cauza PMB, noi edificăm, pentru că e mare nevoie de aceste drumuri”, a explicat edilul, potrivit sursei citate.

Chiar dacă PMB nu a emis certificatul de urbanism, Negoiță a anunțat că administrația Sectorului 3 va continua construcția străzii, pe care o consideră o prioritate pentru șoferi.

