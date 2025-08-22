Pieton accidentat, în timp ce traversa ilegal strada. Unde s-a petrecut incidentul

Un bărbat a fost accidentat de o mașină, în timp ce traversa printr-o zonă nepermisă. Incidentul a avut loc pe , între localitățile Florești și Cluj.

putea fi unul fatal pentru acesta, iar faptul că a scăpat fără probleme este o minune.

Ce s-a întâmplat

Potrivit imaginilor, bărbatul a încercat să traverseze strada, în zona unui centru comercial. Acesta a trecut prin fața unui camion, iar autovehiculul care venea l-a izbit din plin. La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD, care i-a acordat îngrijirile medicale necesare.

Pietonul a refuzat transportul la spital. Din cauza incidentului, circulația a fost greoaie în zonă. De asemenea, oamenii legii au transmis că accidentul a fost soluționat ca tamponare, potrivit