Accident pe A1. Un tânăr se zbate între viață și moarte, iar alte șase persoane au fost grav rănite

Accident pe A1. Un tânăr se zbate între viață și moarte, iar alte șase persoane au fost grav rănite

20 aug. 2025, 21:13
Accident pe A1. Un tânăr se zbate între viață și moarte, iar alte șase persoane au fost grav rănite

Clipe de groază pe A1. Medicii se luptă pentru a salva viața unui tânăr, iar alți șase oameni, printre care o femeie gravidă în șase luni, au fost grav răniţi după ce cauciucul maşinii în care se aflau a explodat.

Cuprins:

  1. Cum s-a petrecut accidentul
  2. Ce recomandă specialiștii în cazul unei explozii de cauciuc

Cum s-a petrecut accidentul

Deși în mașina a cărui cauciuc a explodat încăpeau maxim de șapte persoane, în momentul accidentului, în autoturism, se aflau opt oameni. Când mai aveau doar doi kilometri până la ieșirea de pe autostradă, roata din drepata spate a mașinii a cedat, șoferul a pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat în glisieră ce separă sensurile de mers. Șoferul, care purta centură, a fost singurul care a scăpat fără a fi zgâriat, în timp ce pasagerii au fost aruncați afară din mașină, pe șosea.

„Nu m-am speriat, că nu am de ce să mă sperii. Am încercat să fac tot ce pot, să evit tot, dar când faci explozie ştiţi cum e. Altceva nu am avut ce să fac”, a declarat şoferul maşinii, potrivit Observator News.

Impactul puternic i-a proiectat pe cei şapte pasageri afară din maşină, pe șosea. Martorii s-au temut să se apropie pentru a le acorda  primul ajutor.

Şase dintre victime au fost internate la spitalul judeţean din Ploieşti, iar a șaptea, aflată în stare critică, a fost preluată de elicopter şi dusă la Spitalul Floreasca din Capitală.

Ce recomandă specialiștii în cazul unei explozii de cauciuc

Modul în care reacționează șoferul într-o astfel de situație este crucial. Cât despre ce a dus la explozia cauciucului, specialiştii în conducere defensivă susţin că un astfel de incident poate avea trei cauze: pneul este îmbătrânit, uzat sau nu este umflat corespunzător.

„Dacă maşina pleacă de bot către stângă, atunci trebuie să virăm către dreapta.  În momentul ăla nu trebuie să reducem brusc sau să frânăm brusc pentru că vom dezechilibra maşina. Trebuie să accelerăm uşor, să menţinem viteza până redresăm şi abia pe urmă să frânăm”, a spus Titi Aur, specialist în conducere defensivă.

Şi alegerea anvelopei poate contribui la siguranța celor care călătoresc într-o mașină.

„Compoziţia unei anvelope de iarnă este diferită, cauciucul este mai moale. Datorită aerului cald vara, presiunea creşte şi poate apărea riscul unei explozii. Trebuie să punem accent cât mai mare ca ele să fie în regulă şi să le verificăm măcar de două ori pe an într-un service autorizat”, a declarat Radu Lungu, manager service auto.

