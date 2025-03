Stațiune montană cunoscută, rămasă fără apă potabilă. Localnic: „Apa zici că e cafea”

a rămas fără potabilă de trei zile. Până se va rezolva problema contaminării, împart apă de băut localnicilor din cisterne, scrie .

Ce s-a întâmplat

Localnicii si turistii din Râşnov nu au apă potabilă la robinete, de trei zile. La început curgea apă plină de mâl, apoi nu a mai curs deloc. Într-un final, a revenit apa, însă tot murdară.

Localnicii se plâng. „O dată că nu are presiune, dar are clăbuci, zici că are detergent, trebuie mult timp, sunt impurităţi la fund”, spune un localnic. „Acum ieri , alaltăieri, a fost nenorocire. Apa zici că e cafea”, spune un alt localnic.

Autoritățile au avertizat localnicii să nu bea apa de la robinet. Au fost aduse cisterne din care oamenii iau apă.

„Este vorba despre o infiltrare în drenurile care există la izvoarele pe care noi le gestionăm, de unde apa vine către oraş, e o infiltrare din pârâul care trece pe lângă această zonă. Încercăm să bordurăm zona asta de contact, ca să evităm a se mai infiltra apa din pârâu”, a declarat Alexandru Enescu, director Serviciul de Utilități Publice Râșnov.

„Eu consider că în cursul zilei de astăzi ar trebui să finalizăm remedierea. În mod normal, prelevarea de probe se face în momentul în care finalizăm lucrările, astfel încât să nu mai existe niciun moment infiltrări sau surse de contaminare, şi după aceea vom preleva probe de apă”, a adăugat Alexandru Enescu.

O situație similară a avut loc și în urmă cu patru ani, atunci când instalaţia pentru dezinfecţia automată a apei s-a stricat.