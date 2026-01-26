Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, a declarat luni, pentru B1 TV, că la nivelul ministerului s-a constituit un grup de lucru care să analizeze dacă e oportună scăderea vârstei de la care minorii pot răspunde penal. Alte posibile variante sunt luate în calcul. Dezbaterile au loc în contextul în care unul dintre criminalii de la Cenei a rămas liber pentru că are 13 ani, sub vârsta de la care poate răspunde penal. Potrivit unor surse, mama lui într-un centru neuro-psihiatric.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Marinescu, reacție după crima de la Cenei

„E o crimă care a șocat România, opinia publică, a generat și reacții de stradă, cetățenii i-au căutat pe acest minor și familia lui. Sunt lucruri pe care nu le vrem într-un stat de drept și atunci e evidentă necesitatea de a examina puțin dacă legislația actuală corespunde situației concrete a societății și dacă e nevoie să o adaptăm, s-o îmbunătățim.

Se pune în discuție unul din aspectele care țin de condițiile de angajare a răspunderii penale a minorilor, anume vârsta, existența discernământului. Societatea evoluând, poate să atragă ipoteze în care minorii să aibă discernământ format înainte de 14 ani, pragul actual din lege.

Și atunci am dispus la Ministerul Justiției constituirea de urgență a unui pluridisciplinar, cu reprezentanți de la mai multe direcții ale ministerului care, în colaborare cu factorii relevanți, Parchetele, CSM-ul, reprezentanții avocaților, societăților profesionale, psihologi, psihiatri, societate civilă, să analizeze oportunitatea de a se modifica inclusiv vârsta aceasta a răspunderii penale a minorilor, prin coborârea acesteia, sau introducerea unor ipoteze în care, indiferent de vârsta stabilită prin lege, în ipoteza existenței discernământului, minorul să poată să răspundă.

Vom face și o analiză de drept comparat pentru a avea normele care să fie coroborate în funcție la nivel european”, a declarat Radu Marinescu.

Ce se întâmplă cu răspunderea părinților în cazurile de crimă comise de copii?

Ministrul Justiției a mai precizat că grupul de lucru se va întruni săptămânal și el speră să ajungă la o concluzie cât mai rapid.

Marinescu a mai spus că el nu vrea să emită o opinie proprie pe subiect.

Cât despre eventuala răspundere a părinților în astfel de cazuri, Radu Marinescu a răspuns: „Lucrurile astea trec dincolo de limitele legislației penale. Aici avem o problemă care trebuie integrată unei strategii naționale de a combate infracționalitatea în rândul tinerilor, care pleacă de la educația și responsabilitatea parentală, apoi educația de la școală, asistența socială, blocarea accesului facil la substanțe interzise (…) conținut violent pe rețelele sociale”.