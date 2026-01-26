B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ministrul Justiției, reacție după crima de la Cenei. Scade vârsta pentru răspunderea penală în cazul minorilor? (VIDEO)

Ministrul Justiției, reacție după crima de la Cenei. Scade vârsta pentru răspunderea penală în cazul minorilor? (VIDEO)

Traian Avarvarei
26 ian. 2026, 17:03
Ministrul Justiției, reacție după crima de la Cenei. Scade vârsta pentru răspunderea penală în cazul minorilor? (VIDEO)
Cuprins
  1. Marinescu, reacție după crima de la Cenei
  2. Ce se întâmplă cu răspunderea părinților în cazurile de crimă comise de copii?

Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, a declarat luni, pentru B1 TV, că la nivelul ministerului s-a constituit un grup de lucru care să analizeze dacă e oportună scăderea vârstei de la care minorii pot răspunde penal. Alte posibile variante sunt luate în calcul. Dezbaterile au loc în contextul în care unul dintre criminalii de la Cenei a rămas liber pentru că are 13 ani, sub vârsta de la care poate răspunde penal. Potrivit unor surse, mama lui l-a internat într-un centru neuro-psihiatric.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Marinescu, reacție după crima de la Cenei

„E o crimă care a șocat România, opinia publică, a generat și reacții de stradă, cetățenii i-au căutat pe acest minor și familia lui. Sunt lucruri pe care nu le vrem într-un stat de drept și atunci e evidentă necesitatea de a examina puțin dacă legislația actuală corespunde situației concrete a societății și dacă e nevoie să o adaptăm, s-o îmbunătățim.

Se pune în discuție unul din aspectele care țin de condițiile de angajare a răspunderii penale a minorilor, anume vârsta, existența discernământului. Societatea evoluând, poate să atragă ipoteze în care minorii să aibă discernământ format înainte de 14 ani, pragul actual din lege.

Și atunci am dispus la Ministerul Justiției constituirea de urgență a unui grup de lucru pluridisciplinar, cu reprezentanți de la mai multe direcții ale ministerului care, în colaborare cu factorii relevanți, Parchetele, CSM-ul, reprezentanții avocaților, societăților profesionale, psihologi, psihiatri, societate civilă, să analizeze oportunitatea de a se modifica inclusiv vârsta aceasta a răspunderii penale a minorilor, prin coborârea acesteia, sau introducerea unor ipoteze în care, indiferent de vârsta stabilită prin lege, în ipoteza existenței discernământului, minorul să poată să răspundă.

Vom face și o analiză de drept comparat pentru a avea normele care să fie coroborate în funcție la nivel european”, a declarat Radu Marinescu.

Ce se întâmplă cu răspunderea părinților în cazurile de crimă comise de copii?

Ministrul Justiției a mai precizat că grupul de lucru se va întruni săptămânal și el speră să ajungă la o concluzie cât mai rapid.

Marinescu a mai spus că el nu vrea să emită o opinie proprie pe subiect.

Cât despre eventuala răspundere a părinților în astfel de cazuri, Radu Marinescu a răspuns: „Lucrurile astea trec dincolo de limitele legislației penale. Aici avem o problemă care trebuie integrată unei strategii naționale de a combate infracționalitatea în rândul tinerilor, care pleacă de la educația și responsabilitatea parentală, apoi educația de la școală, asistența socială, blocarea accesului facil la substanțe interzise (…) conținut violent pe rețelele sociale”.

Tags:
Citește și...
Ajutor de 15.000 lei pentru acești români: Cine poate primi voucherele și cum funcționează programul
Eveniment
Ajutor de 15.000 lei pentru acești români: Cine poate primi voucherele și cum funcționează programul
S-au găsit bani pentru autostrăzile neterminate. Autostrada Moldovei și cea a Unirii se fac din banii pentru înarmare. Pe ce se cheltuie banii din programul SAFE (VIDEO)
Eveniment
S-au găsit bani pentru autostrăzile neterminate. Autostrada Moldovei și cea a Unirii se fac din banii pentru înarmare. Pe ce se cheltuie banii din programul SAFE (VIDEO)
Ministrul Justiției, reacție după ce turcul care a ucis un polițist a evadat: „Am dispus o verificare de către Corpul de control” (VIDEO)
Eveniment
Ministrul Justiției, reacție după ce turcul care a ucis un polițist a evadat: „Am dispus o verificare de către Corpul de control” (VIDEO)
Lovitură de proporții pentru deputatul PNL Marilen Pirtea. Hoții i-au spart o vilă care nu există oficial. Hoții nu au furat mai nimic, dar îl dau pe mâna ANI
Eveniment
Lovitură de proporții pentru deputatul PNL Marilen Pirtea. Hoții i-au spart o vilă care nu există oficial. Hoții nu au furat mai nimic, dar îl dau pe mâna ANI
E oficial acum! PRO TV a anunțat schimbări majore. Ce va difuza în locul emisiunii lui Cătălin Măruță
Eveniment
E oficial acum! PRO TV a anunțat schimbări majore. Ce va difuza în locul emisiunii lui Cătălin Măruță
Cine este, de fapt, doctoriţa din București, găsită moartă în casă. Femeia ar fi fost descoperită cu o pungă pe cap
Eveniment
Cine este, de fapt, doctoriţa din București, găsită moartă în casă. Femeia ar fi fost descoperită cu o pungă pe cap
Medgidia: Trei tineri au jefuit aceeași casă de două ori, în 24 de ore. Proprietarul, amenințat cu cuțitul
Eveniment
Medgidia: Trei tineri au jefuit aceeași casă de două ori, în 24 de ore. Proprietarul, amenințat cu cuțitul
Atac cu maceta într-un liceu din România. Agresorul este tot un minor. De la ce a pornit totul
Eveniment
Atac cu maceta într-un liceu din România. Agresorul este tot un minor. De la ce a pornit totul
„Bună! Eu sunt ANA”. ANAF și-a lansat propriul asistent virtual. De ce e mai bună ANA decât celebrul ION al lui Ciucă (VIDEO)
Eveniment
„Bună! Eu sunt ANA”. ANAF și-a lansat propriul asistent virtual. De ce e mai bună ANA decât celebrul ION al lui Ciucă (VIDEO)
O nouă metodă de fraudă circulă pe WhatsApp, în România: Cum ajung banii din cont direct la atacatori
Eveniment
O nouă metodă de fraudă circulă pe WhatsApp, în România: Cum ajung banii din cont direct la atacatori
Ultima oră
18:39 - Ajutor de 15.000 lei pentru acești români: Cine poate primi voucherele și cum funcționează programul
18:25 - S-au găsit bani pentru autostrăzile neterminate. Autostrada Moldovei și cea a Unirii se fac din banii pentru înarmare. Pe ce se cheltuie banii din programul SAFE (VIDEO)
18:14 - Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria
17:59 - Ce propune ministrul Apărării pentru angajații din MApN, care se află în prag de pensionare: „Asta va salva un culoar din cele 2” (VIDEO)
17:56 - Cum arată cabina Stelei Popescu: Ce obiecte au păstrat colegii de la Teatrul „Constantin Tănase”
17:44 - Unde exact este Raiul? Teoria unui om de știință care a predat la Harvard
17:26 - Ministrul Justiției, reacție după ce turcul care a ucis un polițist a evadat: „Am dispus o verificare de către Corpul de control” (VIDEO)
17:22 - Lovitură de proporții pentru deputatul PNL Marilen Pirtea. Hoții i-au spart o vilă care nu există oficial. Hoții nu au furat mai nimic, dar îl dau pe mâna ANI
16:58 - E oficial acum! PRO TV a anunțat schimbări majore. Ce va difuza în locul emisiunii lui Cătălin Măruță
16:48 - Andi Moisescu face mărturisiri despre Carmen Tănase: „Mamă, cum o reacționa Carmen?”