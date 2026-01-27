B1 Inregistrari!
Acasa » Știri Locale » Primărie cu chirie. Orașul în care Primăria își are sediul în mai multe apartamente dintr-un bloc. Cum s-a ajuns în situația asta (VIDEO)

Adrian A
27 ian. 2026, 16:05
Sursă foto: Captură video Facebook/Primăria Fetești
Cuprins
  1. Cum s-a ajuns ca Primăria să plătească chirie într-un bloc
  2. Ce spune primarul din Fetești

Primăria din Fetești, județul Ialomița, funcționează de 10 ani într-un bloc de locuințe. Angajații lucrează în apartamente de două sau trei camere. Apartamente pentru care Primăria plătește chirie.

Cum s-a ajuns ca Primăria să plătească chirie într-un bloc

Cei care vin prima dată în Fetești și caută sediul Primăriei au o surpriză pe care greu și-o pot explica. Se ajunge într-o zonă cu mai multe blocuri, dar nu se gândește nimeni că într-unul dintre ele funcționează Primăria. Dar așa este. Iar situația a dus la unele neajunsuri.

Taxele și impozitele pe care localnicii le plăteau la etajul 2 deveniseră o situație destul de dificilă pentru persoanele cu dizabilități, așa că, de curând, acest departament a fost mutat la parter, acolo unde accesul este mai facil.

S-a ajuns la această situație pentru că fosta clădire a primăriei a fost declarată imobil cu risc seismic ridicat, așa că funcționarii și primarul din acea perioadă au fost evacuați.

Sunt făcute acum demersuri pentru construirea unei noi clădiri, iar în câțiva ani toți angajații de aici speră să se mute din bloc într-un sediu al primăriei, așa cum ar trebui.

Ce spune primarul din Fetești

Și deși de 10 ani, Primăria este în această situație și plătește chirie pentru apartamentele pe care le ocupă, abia în 2022 au fost demarate procedurile pentru un nou sediu.

Astfel, în iulie 2023 s-a obținut aprobarea finanțării de către Compania Națională de Investiții, apoi a mai durat un an și jumătate până CNI a finalizat procedura de achiziție. Abia în ianuarie 2025 s-a predat și amplasamentul pentru construcția noului sediu. Și aproape un an a durat până când s-au dat toate avizele și acordurile. Abia acum începe construcția. Să vedem când o fi gata.

