Tramvaiele 4 și 40 se opresc din 11 august. STB introduce linia 14 și autobuzele navetă 640

Tramvaiele 4 și 40 se opresc din 11 august. STB introduce linia 14 și autobuzele navetă 640

Elena Boruz
08 aug. 2025, 14:53
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Circulația tramvaielor pe liniile 4 și 40 va fi suspendată începând cu 11 august, pentru lucrările de reabilitare a căii de rulare de pe Bulevardul Chișinău.

Anunțul a fost făcut de Societatea de Transport București (STB) și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI).

Cuprins:

  •  Cum va funcționa linia 14 de tramvai
  •  Ce traseu va avea linia navetă 640

 Cum va funcționa linia 14 de tramvai

Pentru a compensa suspendarea celor două linii, STB va reînființa linia de tramvai 14, care va circula între terminalul Pantelimon (comun cu linia 36) și Piața Sf. Vineri, conform agerpres.

Traseul la dus va fi: Piața Sf. Vineri-Str. Sf. Vineri-Bd. Corneliu Coposu-Calea Călărașilor-Str. Traian-Bd. Ferdinand-Șos. Pantelimon-Pantelimon. La întoarcere, tramvaiele vor parcurge traseul invers.

 Ce traseu va avea linia navetă 640

Pe lângă linia 14, va fi introdusă și linia navetă de autobuz 640, care va lega terminalul Bd. Basarabia (comun cu liniile 70 și 79) de Piața Sf. Vineri.

Traseul dus: Bd. Basarabia-Str. Lucrețiu Pătrășcanu-Bd. Basarabia-Calea Călărași-Bd. Corneliu Coposu-Str. Sf. Vineri-Piața Sf. Vineri.
Traseul întors: Piața Sf. Vineri-Str. Sf. Vineri-Bd. Mircea Vodă-Calea Călărași-Bd. Basarabia-Str. Lucrețiu Pătrășcanu-Bd. Basarabia.

 Ce alte modificări vor fi în rețeaua de transport

Potrivit TPBI, tramvaiele liniei 49 vor continua să circule între Bd. Theodor Pallady și Bd. 1 Decembrie 1918. De asemenea, legătura dintre „M Republica” și Bulevardul Chișinău va fi asigurată de autobuzele liniei navetă 637.

Reprezentanții STB recomandă călătorilor să verifice orarele și traseele înainte de călătorie și să ia în considerare timpii suplimentari de deplasare pe durata lucrărilor.

