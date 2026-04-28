Un bărbat din Ploiești a fost reținut de polițiști după ce și-a atacat soacra cu un cuțit. Victima a fost înjunghiată direct în zona gâtului.

Cum s-a produs agresiunea provocată de un bărbat din Ploiești

Incidentul violent a avut loc în noaptea de luni spre marți, când victima a sunat disperată la 112 pentru a cere ajutor.

Polițiștii au ajuns rapid la fața locului și au descoperit că femeia fusese atacată cu un obiect tăietor-înțepător în fața unui imobil. Polițiștii au demarat o anchetă împotriva agresorului de 28 de ani.

„În baza sesizării, poliţiştii au acţionat cu maximă operativitate, constituind o echipă operativă care s-a deplasat la faţa locului, în vederea gestionării situaţiei şi acordării primului sprijin victimei. Din cercetările efectuate s-a stabilit că, la data de 27 aprilie 2026, în jurul orei 23:45, în timp ce persoana vătămată se afla în faţa unui imobil situat pe strada Erou Moldoveanu Marian din municipiul Ploieşti, pe fondul unui conflict spontan, aceasta ar fi fost agresată de către bărbatul în cauză, care ar fi utilizat un obiect tăietor-înţepător”, au transmis oficialii

În ce stare se află victima

După ce i-au fost acordate primele îngrijiri la locul faptei, femeia a fost transportată de urgență la spital pentru a fi operată. Din fericire, deși rana a fost localizată într-o zonă extrem de periculoasă, femeia a supraviețuit.

„Persoana vătămată a fost preluată de echipajele medicale şi transportată la o unitate spitalicească, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale de specialitate”, a declarat Poliția .

Care au fost motivele din spatele atacului

Anchetatorii au aflat că neînțelegerile dintre tânăr și soacra sa erau mai vechi și aveau la bază certurile dintre el și soția sa. Femeia atacată intervenea des în aceste conflicte dintre soți pentru a-și proteja fiica, ceea ce l-a înfuriat foarte tare pe bărbat.

Deși poliția mai intervenise în martie la un conflict între cei doi, la acea vreme victima nu a considerat că viața îi este pusă în pericol.