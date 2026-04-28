Creștinii ortodocși îi prăznuiesc pe 28 aprilie pe Sfinții Apostoli Iason și Sosipatru, doi dintre ucenicii apropiați ai Sfântului Pavel. În aceeași zi sunt pomeniți și Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas, care au murit pentru credința lor în timpul persecuțiilor romane.

Cine au fost Sfinții Apostoli Iason și Sosipatru

Sfinții Apostoli Iason și Sosipatru fac parte din rândul celor șaptezeci de apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos. Cei doi au fost ucenici ai Sfântul Apostol Pavel, care îi menționează în Epistola către Romani drept rude ale sale, conform Viețile Sfinților.

Potrivit tradiției, Sfântul Iason a fost episcop în Tarsul Ciliciei, în timp ce Sfântul Sosipatru provenea din Bereea și a devenit episcop al Iconiei, în provincia Pamfilia.

Misiunea lor și răspândirea creștinismului

După perioada petrecută alături de Apostolul Pavel, cei doi au plecat în părțile Apusului, ajungând în insula Corfu (cunoscută în vechime ca Cherchira). Acolo au ridicat o biserică în numele Sfântului Întâiului Mucenic Ștefan și au contribuit la răspândirea credinței creștine.

Viețile Sfinților menționează că, deși au fost supuși prigoanei, aceștia au continuat să propovăduiască Evanghelia și au reușit să atragă mulți oameni la creștinism, întărind comunitățile de credincioși.

Mucenicii pomeniți în aceeași zi

În calendarul ortodox, pe 28 aprilie sunt pomeniți și Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas. Aceștia au trăit în perioada persecuțiilor împotriva creștinilor din timpul împăratului Dioclețian, care a condus Imperiul Roman între anii 284 și 305.

Cei trei au fost arestați în zona Ozovia, lângă cetatea Durostorum, în sudul Dunării, fiind acuzați că sunt creștini. Au fost legați în lanțuri și supuși presiunilor pentru a renunța la credința lor și a aduce jertfe zeilor.

Martiriul pentru credință

Pentru că au refuzat să se lepede de credința creștină, Maxim, Cvintilian și Dadas au fost condamnați la moarte. Execuția lor s-a făcut prin tăierea capului, într-o zi de 28 aprilie.

Pilda lor este considerată una de curaj și statornicie în credință, fiind amintiți an de an de Biserică drept exemple de devotament total față de valorile creștine.