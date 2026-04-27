Sfântul Apostol Simeon, pomenit pe 27 aprilie. Cine a fost și cum a murit martiric

Sfântul Apostol Simeon este prăznuit în calendarul creștin ortodox pe . Considerat unul dintre apropiații Mântuitorului, acesta a avut un rol important în Biserica primară și a sfârșit prin moarte martirică.

Rudenie cu familia Mântuitorului

Sfântul Apostol Simeon a fost fiul lui Cleopa, fratele mai mic al Sfântul și Dreptul Iosif, logodnicul Fecioarei Maria. Astfel, el era considerat rudă apropiată a lui Iisus Hristos, conform Viețile Sfinților.

Ajuns la maturitate, auzind despre minunile Mântuitorului, a crezut în El și s-a alăturat comunității creștine.

Episcop al Ierusalimului după Sfântul Apostol Iacov

După uciderea lui Sfântul Apostol Iacov, considerat primul episcop al Ierusalimului, Simeon a fost ales de către Sfinții Apostoli ca succesor.

Această perioadă a fost marcată de evenimente dramatice, inclusiv cucerirea Ierusalimului de către romani și distrugerea Templului, eveniment considerat împlinirea profețiilor rostite de Iisus Hristos.

Prigoană și persecuții

În acea vreme, autoritățile romane îi persecutau atât pe creștini, cât și pe cei din neamul regelui David. Sfântul Apostol Simeon a fost denunțat pentru ambele motive: apartenența la linia davidică și credința în Hristos.

Persecuțiile erau intense, iar creștinii erau supuși torturilor și execuțiilor pentru a fi forțați să renunțe la credință.

Moarte martirică în timpul lui Traian

Sfântul a fost arestat și supus la chinuri, deși avea peste o sută de ani. În cele din urmă, a fost răstignit, asemenea lui Iisus Hristos.

Martiriul său a avut loc în timpul domniei împăratului roman Traian, într-o perioadă de persecuții severe împotriva creștinilor.

Un simbol al credinței și al sacrificiului

Sfântul Apostol Simeon rămâne în tradiția creștină un exemplu de credință și devotament, fiind cinstit pentru viața sa și pentru sacrificiul făcut în numele credinței.