B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Sfântul Apostol Simeon, pomenit pe 27 aprilie. Cine a fost și cum a murit martiric

Sfântul Apostol Simeon, pomenit pe 27 aprilie. Cine a fost și cum a murit martiric

Selen Osmanoglu
27 apr. 2026, 13:16
Sfântul Apostol Simeon, pomenit pe 27 aprilie. Cine a fost și cum a murit martiric
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Rudenie cu familia Mântuitorului
  2. Episcop al Ierusalimului după Sfântul Apostol Iacov
  3. Prigoană și persecuții
  4. Moarte martirică în timpul lui Traian
  5. Un simbol al credinței și al sacrificiului

Sfântul Apostol Simeon este prăznuit în calendarul creștin ortodox pe 27 aprilie. Considerat unul dintre apropiații Mântuitorului, acesta a avut un rol important în Biserica primară și a sfârșit prin moarte martirică.

Rudenie cu familia Mântuitorului

Sfântul Apostol Simeon a fost fiul lui Cleopa, fratele mai mic al Sfântul și Dreptul Iosif, logodnicul Fecioarei Maria. Astfel, el era considerat rudă apropiată a lui Iisus Hristos, conform Viețile Sfinților.

Ajuns la maturitate, auzind despre minunile Mântuitorului, a crezut în El și s-a alăturat comunității creștine.

Episcop al Ierusalimului după Sfântul Apostol Iacov

După uciderea lui Sfântul Apostol Iacov, considerat primul episcop al Ierusalimului, Simeon a fost ales de către Sfinții Apostoli ca succesor.

Această perioadă a fost marcată de evenimente dramatice, inclusiv cucerirea Ierusalimului de către romani și distrugerea Templului, eveniment considerat împlinirea profețiilor rostite de Iisus Hristos.

Prigoană și persecuții

În acea vreme, autoritățile romane îi persecutau atât pe creștini, cât și pe cei din neamul regelui David. Sfântul Apostol Simeon a fost denunțat pentru ambele motive: apartenența la linia davidică și credința în Hristos.

Persecuțiile erau intense, iar creștinii erau supuși torturilor și execuțiilor pentru a fi forțați să renunțe la credință.

Moarte martirică în timpul lui Traian

Sfântul a fost arestat și supus la chinuri, deși avea peste o sută de ani. În cele din urmă, a fost răstignit, asemenea lui Iisus Hristos.

Martiriul său a avut loc în timpul domniei împăratului roman Traian, într-o perioadă de persecuții severe împotriva creștinilor.

Un simbol al credinței și al sacrificiului

Sfântul Apostol Simeon rămâne în tradiția creștină un exemplu de credință și devotament, fiind cinstit pentru viața sa și pentru sacrificiul făcut în numele credinței.

Tags:
Sfântul Marcu, ucenicul Sfântului Petru și autorul uneia dintre Evanghelii, cinstit pe 25 aprilie în Biserica Ortodoxă
calendar religios
Sfântul Marcu, ucenicul Sfântului Petru și autorul uneia dintre Evanghelii, cinstit pe 25 aprilie în Biserica Ortodoxă
calendar religios
Ziua de 23 aprilie, sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Tradiții și obiceiuri
calendar religios
Calendar Creștin Ortodox, 22 aprilie. Sfântul Cuvios Teodor Sicheotul, vindecătorul bolilor și făcător de minuni
calendar religios
Capul Sfântului Gheorghe va fi adus la Mănăstirea Pantocrator. Cum va avea loc ceremonia
calendar religios
Sfântul Teotim Vindecătorul, cinstit pe 20 aprilie de Biserica Ortodoxă. Cine a fost episcopul Tomisului
calendar religios
Duminica Tomii, sărbătoarea care prelungește bucuria Paștelui. Cum păstrează românii tradițiile acestei zile
calendar religios
Ce trebuie să eviți cu orice preț de Izvorul Tămăduirii. Tradiții și semnificații în Vinerea Luminată
calendar religios
Sfintele Mucenițe fecioare Agapia, Irina și Hionia, cinstite pe 16 aprilie. Cine au fost și ce semnificație are această zi
calendar religios
Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, pomeniți pe 15 aprilie în Biserica Ortodoxă. De ce sunt modele de credință și jertfă
calendar religios
Sfântul Martin Mărturisitorul, sărbătorit pe 14 aprilie în calendarul ortodox. Cum a înfruntat Episcopul Romei prigoana și exilul
Ultima oră
18:02 - Darul de nuntă a devenit o presiune reală pentru invitați. Cât se dă în plic în 2026
17:43 - Șofer băut sancționat după ce a fost prins cu doi minori în portbagaj în Covasna. Ce măsuri au luat autoritățile
17:36 - Diana Buzoianu încearcă să explice negocierile cu parlamentarii AUR: „Noi nu am fi căutat voturile ca să obținem sprijinul cuiva” (VIDEO)
17:22 - Investitorii străini trag un semnal de alarmă privind efectele instabilității politice asupra economiei României
17:14 - Șofer STB amenințat cu pistolul după un conflict în trafic. Cum a intervenit poliția în Sectorul 1 (VIDEO)
16:37 - Cazuri de varicelă tot mai multe în rândul adulților. De ce boala copilăriei devine un pericol neașteptat
16:33 - Brăila interzice păcănelele după vot unanim în Consiliul Local. Cum vor dispărea sălile de jocuri din municipiu
16:32 - Armata rusă va fi dotată cu noi modele Kalașnikov. Celebrul producător a livrat primul lor de AK-12
16:05 - Lovitură grea pentru Guvernul Bolojan. Ce alt grup din Parlament a anunțat că se alătură moțiunii de cenzură PSD-AUR
16:01 -  Ce a declanșat focul la Mănăstirea Bistrița? Cele două ipoteze ale specialiștilor ISU