Vremea se schimbă brusc în , cu o răcire semnificativă resimțită mai ales în jumătatea sudică. Deși ziua rămâne însorită și fără precipitații, vântul devine mai insistent în est și sud-est, iar temperaturile scad chiar și cu 10 grade față de ziua precedentă.

Temperaturi în scădere la nivel național

Maximele zilei pornesc de la doar 11 grade în zonele depresionare și ajung la cel mult 19 grade în sudul țării. Vântul se intensifică în special în regiunile estice, sud-estice și în zonele montane înalte, unde rafalele pot atinge viteze ridicate.

Dobrogea și Bărăgan: vânt și temperaturi mai mici

În Dobrogea și Bărăgan predomină cerul senin, însă vântul suflă destul de tare. Temperaturile scad considerabil față de ziua anterioară și se opresc în jurul valorii de 16 grade.

Moldova: vreme frumoasă, dar mai rece

În sudul Moldovei și nordul Munteniei cerul rămâne curat, însă vântul atinge rafale de până la 45 km/h. Maximele nu mai depășesc 15 grade.

În nordul Moldovei și Bucovina vremea este însorită, dar rece pentru această perioadă. După valori de 24 de grade înregistrate anterior, temperaturile scad până la aproximativ 14 grade.

Transilvania și Maramureș: dimineți reci și posibilă brumă

În nordul Transilvaniei și Maramureș avem vreme bună, dar răcoroasă, cu maxime de până la 16 grade. În restul Transilvaniei, diminețile sunt foarte reci în depresiuni, unde există condiții de brumă. La prânz se ating în jur de 17 grade, iar vântul se intensifică la munte.

Vestul și Oltenia: soare, dar mai puțin cald

În vestul țării domină atmosfera însorită, iar temperaturile ajung la 19 grade în Banat. În Oltenia, deși cerul rămâne senin, valorile termice scad puternic față de ziua trecută, când s-au atins chiar și 27 de grade. Astăzi, maximele nu mai trec de 19 grade.

Sudul țării și București: scădere semnificativă a temperaturilor

În sudul României vremea este în continuare frumoasă, dar mai rece. Temperaturile ajung la aproximativ 18 grade după-amiaza.

În Capitală, cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, însă maxima nu va depăși 19 grade, comparativ cu 27 de grade înregistrate anterior. Pe timpul nopții, temperaturile coboară până la 7 grade în centru și chiar 4 grade la periferie.

La munte: vânt puternic pe creste

La munte nu sunt anunțate precipitații, iar soarele domină peisajul. Totuși, vântul se intensifică în zonele înalte din Carpații Meridionali și Carpații Orientali, unde rafalele pot atinge 60–70 km/h. Temperaturile scad accentuat, mai ales în masivele sudice.