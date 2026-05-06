Sfântul și Dreptul Iov, pomenit pe 6 mai. Povestea biblică a răbdării și credinței în fața suferinței

Selen Osmanoglu
06 mai 2026, 10:32
În calendarul creștin ortodox, pe 6 mai este pomenit Sfântul și Dreptul Iov, una dintre cele mai cunoscute figuri ale Vechiului Testament, simbol al răbdării, credinței și smereniei în fața încercărilor extreme.

Cine a fost Sfântul Iov

Sfântul Iov, unul dintre drepții Vechiului Testament, se trăgea din seminția lui Avraam și era fiul lui Isav, fiind al cincilea de la patriarhul biblic, conform Viețile Sfinților.

El trăia în pământul Hus, într-o zonă a Arabiei, și era descris ca fiind „cel mai bogat om de la răsăritul soarelui”, dar și „foarte temător de Dumnezeu”, potrivit scrierilor din Viețile Sfinților.

Un om bogat, dar credincios și milostiv

Iov avea o avere impresionantă: mii de oi, cămile, boi și asine, precum și numeroase slugi. În ciuda bogăției, era cunoscut pentru viața sa curată și pentru credința profundă în Dumnezeu.

Avea șapte fii și trei fiice, iar familia sa îi urma exemplul. Copiii săi obișnuiau să facă milostenie și să participe la mese oferite celor nevoiași.

„Și acest om al lui Dumnezeu aducea jertfă de curățire, socotind în sine: ca nu cumva copiii mei, fiind tineri, să fi greșit ceva cu gândul lui Dumnezeu. Așa făcea dreptul Iov în toate zilele”, se arată în Viețile Sfinților.

Încercarea credinței: pierderi și suferință

Potrivit textelor biblice, Dumnezeu a îngăduit ca Iov să fie încercat de Satan, pentru a-i fi testată credința.

„Te-ai uitat la robul Meu Iov, că nu este nici unul ca el pe pământ fără prihană și drept și temător de Dumnezeu?”, spune Domnul în Cartea lui Iov (Iov 1,8).

În urma acestor încercări, Iov și-a pierdut averile, copiii și sănătatea. A fost lovit de o boală grea și părăsit de cei din jur, inclusiv de soția sa.

Credință în mijlocul durerii

Deși a trecut prin suferințe cumplite, Iov nu și-a pierdut credința și nu a hulit împotriva lui Dumnezeu.

A rămas în smerenie, chiar și atunci când stătea pe cenușă și își trata rănile cu un ciob, fiind criticat de prieteni.

În final, Iov ajunge la o înțelegere profundă a credinței: „Din spusele unora și altora auzisem despre Tine, dar acum ochiul meu Te-a văzut. Pentru aceea, mă pocăiesc în praf și în cenușă” (Iov 42,5-6).

Răsplata răbdării

Pentru credința și răbdarea sa, Dumnezeu îi redă lui Iov sănătatea și îi îndreaptă viața. Averea îi este refăcută și chiar înmulțită, iar familia sa este binecuvântată din nou.

„Și Domnul a binecuvântat cele de pe urmă ale lui Iov mai mult decât pe cele dintâi”, se arată în Viețile Sfinților.

Iov trăiește până la adânci bătrâneți, văzându-și urmașii până la a patra generație.

