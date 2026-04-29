Sfinții 9 Mucenici din Cizic, pomeniți pe 29 aprilie. Povestea credinței și a sacrificiului lor

Selen Osmanoglu
29 apr. 2026, 09:04
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cine au fost cei 9 Mucenici din Cizic
  2. Prinși și supuși la chinuri
  3. Moarte martirică și recunoașterea ulterioară
  4. Minuni și vindecări

Biserica Ortodoxă îi pomenește pe 29 aprilie pe Sfinții 9 Mucenici din Cizic, un grup de creștini care au ales să-și apere credința cu prețul vieții, într-o perioadă în care persecuțiile erau la ordinea zilei.

Cine au fost cei 9 Mucenici din Cizic

Cei nouă sfinți mucenici (Teognid, Ruf, Antipatru, Teostih, Artema, Magn, Teodot, Tavmasie și Filimon) proveneau din regiuni diferite, însă s-au unit în cetatea Cizic, unde L-au mărturisit pe Hristos cu mult curaj, conform Viețile Sfinților.

Într-o vreme în care creștinii erau urmăriți și pedepsiți, aceștia nu s-au ascuns, ci au propovăduit credința, îndemnându-i pe oameni să renunțe la idolatrie și să creadă în Dumnezeu.

Prinși și supuși la chinuri

Curajul lor nu a trecut neobservat. Potrivit scrierilor bisericești, cei nouă mucenici au fost arestați și duși în fața conducătorului cetății. Au fost supuși la numeroase chinuri, fiind închiși, scoși la interogatorii și torturați pentru a renunța la credință.

Cu toate acestea, au refuzat să se lepede de Hristos și au continuat să condamne practicile păgâne și închinarea la idoli.

Moarte martirică și recunoașterea ulterioară

În cele din urmă, pentru credința lor, cei nouă au fost condamnați la moarte prin decapitare. Trupurile lor au fost îngropate în locul execuției.

După câțiva ani, în timpul împăratului Constantin cel Mare, când persecuțiile împotriva creștinilor au încetat, moaștele lor au fost descoperite și mutate într-o biserică ridicată în cinstea lor.

Minuni și vindecări

Potrivit tradiției creștine, după aducerea moaștelor în biserică, numeroși credincioși au vorbit despre minuni și tămăduiri petrecute prin mijlocirea celor nouă mucenici.

Pomenirea lor rămâne un simbol al credinței neclintite și al sacrificiului făcut pentru valorile spirituale, fiind o zi importantă în calendarul ortodox.

Citește și...
Sărbătoare în calendarul ortodox, 28 aprilie. Cine au fost Iason și Sosipatru
calendar religios
Sărbătoare în calendarul ortodox, 28 aprilie. Cine au fost Iason și Sosipatru
Sfântul Apostol Simeon, pomenit pe 27 aprilie. Cine a fost și cum a murit martiric
calendar religios
Sfântul Apostol Simeon, pomenit pe 27 aprilie. Cine a fost și cum a murit martiric
Sfântul Marcu, ucenicul Sfântului Petru și autorul uneia dintre Evanghelii, cinstit pe 25 aprilie în Biserica Ortodoxă
calendar religios
Sfântul Marcu, ucenicul Sfântului Petru și autorul uneia dintre Evanghelii, cinstit pe 25 aprilie în Biserica Ortodoxă
Ziua de 23 aprilie, sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Tradiții și obiceiuri
calendar religios
Ziua de 23 aprilie, sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Tradiții și obiceiuri
Calendar Creștin Ortodox, 22 aprilie. Sfântul Cuvios Teodor Sicheotul, vindecătorul bolilor și făcător de minuni
calendar religios
Calendar Creștin Ortodox, 22 aprilie. Sfântul Cuvios Teodor Sicheotul, vindecătorul bolilor și făcător de minuni
Capul Sfântului Gheorghe va fi adus la Mănăstirea Pantocrator. Cum va avea loc ceremonia
calendar religios
Capul Sfântului Gheorghe va fi adus la Mănăstirea Pantocrator. Cum va avea loc ceremonia
Sfântul Teotim Vindecătorul, cinstit pe 20 aprilie de Biserica Ortodoxă. Cine a fost episcopul Tomisului
calendar religios
Sfântul Teotim Vindecătorul, cinstit pe 20 aprilie de Biserica Ortodoxă. Cine a fost episcopul Tomisului
Duminica Tomii, sărbătoarea care prelungește bucuria Paștelui. Cum păstrează românii tradițiile acestei zile
calendar religios
Duminica Tomii, sărbătoarea care prelungește bucuria Paștelui. Cum păstrează românii tradițiile acestei zile
Ce trebuie să eviți cu orice preț de Izvorul Tămăduirii. Tradiții și semnificații în Vinerea Luminată
calendar religios
Ce trebuie să eviți cu orice preț de Izvorul Tămăduirii. Tradiții și semnificații în Vinerea Luminată
Sfintele Mucenițe fecioare Agapia, Irina și Hionia, cinstite pe 16 aprilie. Cine au fost și ce semnificație are această zi
calendar religios
Sfintele Mucenițe fecioare Agapia, Irina și Hionia, cinstite pe 16 aprilie. Cine au fost și ce semnificație are această zi
