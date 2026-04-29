Biserica Ortodoxă îi pomenește pe 29 aprilie pe Sfinții 9 Mucenici din Cizic, un grup de creștini care au ales să-și apere credința cu prețul vieții, într-o perioadă în care persecuțiile erau la ordinea zilei.

Cine au fost cei 9 Mucenici din Cizic

Cei nouă sfinți mucenici (Teognid, Ruf, Antipatru, Teostih, Artema, Magn, Teodot, Tavmasie și Filimon) proveneau din regiuni diferite, însă s-au unit în cetatea Cizic, unde L-au mărturisit pe Hristos cu mult curaj, conform Viețile Sfinților.

Într-o vreme în care creștinii erau urmăriți și pedepsiți, aceștia nu s-au ascuns, ci au propovăduit credința, îndemnându-i pe oameni să renunțe la idolatrie și să creadă în .

Prinși și supuși la chinuri

Curajul lor nu a trecut neobservat. Potrivit scrierilor bisericești, cei nouă mucenici au fost arestați și duși în fața conducătorului cetății. Au fost supuși la numeroase chinuri, fiind închiși, scoși la interogatorii și torturați pentru a renunța la credință.

Cu toate acestea, au refuzat să se lepede de Hristos și au continuat să condamne practicile păgâne și închinarea la idoli.

Moarte martirică și recunoașterea ulterioară

În cele din urmă, pentru credința lor, cei nouă au fost condamnați la moarte prin decapitare. Trupurile lor au fost îngropate în locul execuției.

După câțiva ani, în timpul împăratului Constantin cel Mare, când persecuțiile împotriva creștinilor au încetat, moaștele lor au fost descoperite și mutate într-o biserică ridicată în cinstea lor.

Minuni și vindecări

Potrivit tradiției creștine, după aducerea moaștelor în biserică, numeroși credincioși au vorbit despre minuni și tămăduiri petrecute prin mijlocirea celor nouă mucenici.

Pomenirea lor rămâne un simbol al credinței neclintite și al sacrificiului făcut pentru valorile spirituale, fiind o zi importantă în calendarul ortodox.