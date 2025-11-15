Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii , predicțiile astrale pentru săptămâna 16 – 22 noiembrie 2025. Invitatul a fost conf. univ. dr. Niță Aurel Mircea.

Cum arată horoscopul săptămânii viitoare pentru Berbec, Taur, Gemeni

Berbec

Berbecii primesc un cadou astral. Cineva le întinde o mână de ajutor și totul le e favorabil. Ei au ocazia să afle cine sunt cu adevărat oamenii cu care interacționează. Vor avea ceva surprize. Universul îi ajută să se lămurească. Berbecii trebuie să identifice și să știe să primească această mână de ajutor, dar și să identifice persoanele din jurul lor care le sunt cumva dușmănoase. E important să fie joviali, optimiști. Marte și Mercur în semn tot de foc îi ajută să fie o forță, sunt ajutați să-și descopere puterea adevărată.

Taur

Pentru Tauri sunt teste la nivel spiritual, foarte interesante și sofisticate. Vin către ei anumite mesaje într-o formă destul de criptată. Un mesaj spiritual poate fi citit oriunde. Există sincronicități în viețile lor, care au o anume semnificație. Ei trebuie s-o identifice și să înțeleagă mesajul care li se adresează. Mesajul e legat de un lucru bun pe care-l pot vedea într-o situație care li se pare total nefastă.

Gemeni

Gemenii sunt îndemnați să facă un test: să-și imagineze un semn de punctuație sau un semn matematic și să se întrebe de ce le vine în minte tocmai acel semn. Semnul întrebării, de exemplu, le arată că au o întrebare, o nelămurire care-i macină. Semnul exclamării arată că Gemenii dau un verdict cuiva cu toată puterea. Dacă, de exemplu, prima dată le vin în minte ghilimelele, înseamnă că obișnuiesc să trăiască după criterii pe care le impun alții. Acest test le arată Gemenilor ce simt ei cu adevărat.

Care sunt predicțiile astrale pentru zodiile Rac, Leu, Fecioară

Rac

Racii sunt îndemnați să facă un alt exercițiu: să-și imagineze că se uită într-o oglindă. Oglinda e opacă până când Racii vor reuși să identifice în ea sufletul lor. Întrebarea e: tu știi cu adevărat ce e în sufletul tău? Și ce vrea el? Exercițiul îndeamnă la trezire și îmbogățire spirituală, la concentrarea atenției pe ceea ce-și dorește sufletul cu adevărat.

Leu

Esența acestor zile pentru Lei e să descopere dacă chiar se simt bine în locul în care se află, dacă acela chiar e locul lor. Unii Lei ar putea simți că nu se află în contextul social potrivit lor, din punct de vedere spiritual sau intelectual. Dar anturajul e cel potrivit? Urmează o perioadă alchimică pentru Lei, vor suporta foarte multe transformări.

Fecioară

Perioada le propune Fecioarelor adaptarea. Lecția de bază e legată de răbdare. Dacă Fecioarele vor înțelege ce e răbdarea, cu siguranță va apărea și liniștea, sentimentul că sunt binecuvântate. E adevărat, testul e destul de dificil. Fecioarele au foarte multe alegeri de făcut. Multe par tentante, dar, de fapt, nu sunt. Oferta cea mai puțin tentantă ar putea fi, de fapt, cea mai de substanță.

Ce a spus Bădic despre zodiile Balanță, Scorpion, Săgetător, în săptămâna 16 – 22 noiembrie

Balanță

Balanțele trebuie să descopere bucuriile și plăcerile sufletești, nu trebuie să se mai lege de nimic din ce înseamnă ordinea concretă. E foarte important să înțeleagă că apropiații pot veni cu propuneri care nu sunt ceea ce ele își doresc, dar asta nu înseamnă că nu pot găsi un punct de echilibru și în aceste propuneri, în această relaționare. Vor găsi confort chiar și în relațiile cu persoane care nu le-au fost tocmai confortabile până acum. Balanțele trebuie să se adapteze, să aibă umor, să facă haz de necaz. Perioada invită la optimism chiar dacă nu mereu lucrurile ies cum vor ele.

Scorpion

Scorpionii trebuie să rezolve multe ecuații, să ajute multe persoane, e multă lume în jurul lor. Sunt multe provocări. Multe lucruri îi reprezintă, dar multe lucruri li se adresează cu mesaje importante. Scorpionii au o calitate extraordinară – simt lucruri înainte de a se întâmpla.

Săgetător

Ceva capătă pentru Săgetători o dimensiune la care ei nu se așteaptă. Poate fi zona profesională, cea personală, un hobby, o persoană sau un eveniment. Un lucru oricum are o anumită relevanță, dar acum prinde viață. Săgetătorii au ocazia incredibilă de a vedea cum lucrurile în care au crezut și pentru care au muncit prind viață. Munca lor dă roade acum.

Cum arată horoscopul zodiilor Capricorn, Vărsător, Pești

Capricorn

Capricornii au putere pe toate palierele vieții, mulți vor fi fascinați de ce pot realiza. Vor dori să se vadă cu cât mai multe persoane, să facă multe lucruri, să demareze multe proiecte. Sunt îndemnați să-și organizeze viața clar. Organizarea devine pentru ei foarte importantă. Totuși, e ceva care îi macină, care nu-i lasă să doarmă noaptea.

Vărsător

Pentru Vărsători e foarte important să înțeleagă pe cine aprobă și pe cine refuză. Pluton aici face ravagii, în sensul că le dă puțin lumea peste cap. S-ar putea ca Vărsătorii să se simtă brusc în centrul unor situații, în centrul unor persoane care le cer tot felul de lucruri și ei nu reușesc să ajute pe toată lumea. Pe cine refuză? Universul le va da de înțeles că a venit momentul să facă lucruri care implică foarte mult curaj și inițiativă. Asta înseamnă că a venit momentul ca Vărsătorii să facă ceva ce va uimi pe toată lumea sau va fi foarte puternic sau îi va ajuta să-și crească veniturile substanțial.

Pești

Nativii Pești trebuie să vadă care e zona care prinde putere, ia avânt și care e zona vieții lor care scade în intensitate. Universul le sugerează Peștilor zona în care trebuie să fie mai rezervați, mai resemnați, să înțeleagă că poate nu mai e cazul să investească multă energie acolo. În schimb, într-o altă zonă a vieții există o ascensiune incredibilă, o zonă care va căpăta putere, dar trebuie ca Peștii să identifice această zonă pe care Universul o vrea în creștere în viața lor. Dacă fac alegerea greșită, Peștii nu vor avea susținerea Universului și li se va părea că nu au noroc. În fapt, ei vor fi cei care investesc inutil energie într-o zonă ce nu face parte din destinul lor.