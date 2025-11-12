B1 Inregistrari!
Acasa » Auto » Noile tarife de referință RCA: Cine plătește mai mult, unde cresc prețurile și ce categorii beneficiază de scăderi

Ana Beatrice
12 nov. 2025, 22:37
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce reprezintă tariful de referință RCA și cui se adresează
  2. Cum s-au modificat tarifele de referință RCA pentru persoane fizice și juridice
  3. Cum variază tarifele RCA în funcție de vârstă și puterea mașinii

Noile tarife de referință RCA, publicate miercuri de Autoritatea de Supraveghere Financiară, vor fi valabile în următoarele șase luni. Acestea arată o creștere medie de 5,4% pentru autoturisme, potrivit datelor oficiale transmise de instituție. Pentru autovehiculele de transport bunuri, tarifele de referință se majorează, în medie, cu aproximativ 5,2%.

Ce reprezintă tariful de referință RCA și cui se adresează

Tariful de referință RCA nu este un preț fix impus de asigurători, ci un reper oficial pentru următoarele șase luni. El este calculat pentru clasa B0 și o perioadă de 12 luni, oferind o imagine realistă asupra costurilor din piață. Acest indicator este esențial pentru șoferii considerați cu risc ridicat, care primesc oferte mult peste nivelul de referință.

Dacă primești cel puțin trei oferte mai scumpe cu 36%, legea îți permite să soliciți ajutorul Biroului Asigurătorilor Auto (BAAR). Noile tarife au fost realizate de KPMG, folosind date statistice din ultimii cinci ani, între 1 ianuarie 2020 și 31 decembrie 2024.

Cum s-au modificat tarifele de referință RCA pentru persoane fizice și juridice

Pentru persoanele fizice, tariful de referință RCA a crescut cu 5,4% la autoturisme și 5,2% la mașinile de transport. În cazul persoanelor juridice, majorările sunt mai reduse, de 3,5% pentru autoturisme și 3,2% pentru vehiculele de transport bunuri. Analiza ASF arată diferențe semnificative între regiuni, tarifele din București și Ilfov fiind cele mai ridicate din țară.

Cei mai afectați sunt tinerii sub 30 de ani care conduc mașini puternice de peste 300 KW în Capitală. Pentru aceștia, tariful de referință ajunge la 5.129 de lei pe an, potrivit noilor calcule oficiale. Șoferii din aceeași categorie, dar din alte județe, plătesc un tarif mediu de 3.821 de lei anual. Diferența este de aproape 35%, ceea ce evidențiază decalajul dintre Capitală și restul țării.

Vestea bună este că tariful maxim a scăzut cu 2,1% față de finalul anului trecut. Aceasta înseamnă o reducere concretă de 111 lei pentru tinerii șoferi cu mașini puternice din București și Ilfov.

Cum variază tarifele RCA în funcție de vârstă și puterea mașinii

Persoanele cu vârste între 41 și 50 de ani plătesc cel mai mare tarif de referință, de 3.821 de lei, în București-Ilfov. Acesta se aplică șoferilor care conduc autoturisme puternice, cu o capacitate între 201 și 300 KW, înmatriculate în Capitală.

Față de finalul anului trecut, tariful pentru această categorie a crescut cu 55 de lei, potrivit datelor publicate de ASF. În restul țării, aceiași șoferi achită 2.258 de lei, un tarif cu mult mai redus față de zona Capitalei. Reprezentanții ASF subliniază că noul raport include și scăderi pentru anumite categorii de conducători auto.

De exemplu, pentru șoferii între 51 și 60 de ani, cu mașini între 151 și 200 KW, tariful s-a redus cu 3,5%. Au fost înregistrate scăderi și pentru tinerii sub 30 de ani care conduc autoturisme mai puternice de 200 KW. În cazul autovehiculelor destinate transportului de persoane, creșterea este de doar 0,4%, ceea ce echivalează practic cu o stagnare, potrivit antena3.ro.

