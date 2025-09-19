Codul Rutier s-ar putea modifica, conform unui , astfel încât șoferii fără experiență să nu mai poată conduce mașini foarte puternice. Scopul urmărit este de a crește nivelul de siguranță în trafic, pe șoselele românești.

O nouă propunere de modificare la Codul Rutier

fără experiență nu vor mai putea conduce mașini puternice propune un proiect de act normativ. Modificarea la Codul Rutier a fost inițiată de deputatul USR Cezar-Mihail Drăgoescu. Acesta propune ca șoferii care au obținut permisul de conducere de mai puțin de doi ani, să nu mai poată șofa mașini puternice. Proiectul are drept scop, așa cum arătam, creșterea siguranței în trafic, pe drumurile publice din România.

Proiectul a fost intitulat „Limitarea accesului șoferilor începători la vehicule cu motoare puternice”. Conform propunerii, „mașinile puternice” nu sunt definite printr-o limită la capacitatea motorului, ci prin raportul putere / masă al fiecărei mașini.

Inițiativa este justificată de informațiile din statisticile Ministerului Afacerilor Interne ( ) conform cărora numeroase accidente rutiere grave sunt provocate de șoferi începători care conduc mașini puternice.

Cum este justificată restricția pentru începători

Într-un mesaj prin care își justifică inițiativa, deputatul Cezar-Mihail Drăgoescu arată că introducerea acestei restricții în Codul Rutier urmărește ca șoferii începători să capete experiență fără a pune în pericol securitatea celorlalți participanți la trafic.

„Cred cu tărie că responsabilitatea noastră este să luăm măsuri curajoase, chiar dacă uneori par restrictive. Viața nu are preț, iar siguranța rutieră trebuie să fie o prioritate. Prin acest proiect de lege, nu dorim să îngrădim libertatea șoferilor începători, ci să le oferim șansa de a dobândi experiență într-un cadru mai sigur, pentru ca atât ei, cât și ceilalți participanți la trafic să fie protejați”, a arătat deputatul Cezar-Mihail Drăgoescu.

Potrivit datelor statistice, la nivelul anului 2023, dintr-un total de 4.526 de accidente grave, 781 au fost provocate de conducători auto cu vârsta de până la 22 de ani. În procente, numărul reprezintă 17,26% din total. Cel mai popularizat accident rutier grav, provocat de un începător, a fost cel de la 2 Mai, provocat de Vlad Pascu. Doi pietoni au fost uciși, spulberați de o mașină puternică, condusă de tânărul Pascu, care mai era și drogat.

Anul trecut, în 2024, numărul total al accidentelor grave a scăzut la 4.234. Cu toate acestea, numărul accidentelor provocate de șoferi începători au rămas la un nivel îngrijorător. Au fost înregistrate un număr de 699 de accidente grave, reprezentând 16,5% din total.

Cum va fi definit un motor puternic în Codul Rutier

Proiectul de lege inițiat de parlamentarul USR va completa OUG 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, respectiv Codul Rutier. Proiectul propune ca șoferii de autovehicule din categoria B care au o vechime mai mică de 2 ani de la obținerea permisului de conducere să nu poată conduce mașini al căror raport putere / masă depășește 0,075 kW/kg.

Prin raport putere / masă se înțelege valoarea obținută prin împărțirea puterii nominale a motorului, exprimată în kilowați, la masa proprie a autovehiculului, exprimată în kilograme. Această putere este definită în certificatul de înmatriculare și în documentele de omologare.

Tragedia de la 2 Mai

Pe 21 august 2025, Curtea de Apel Constanța a pronunțat soluția definitivă în dosarul accidentului de la 2 Mai. În acest caz, șoferul responsabil pentru moartea a doi tineri, Vlad Pascu, a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare. Sentinţa finală a fost pronunțată după doi ani de la producerea accidentului în care au murit doi tineri, studenți.

În dimineața zilei de 19 august 2023, în jurul orei 5:25, (19 ani) a intrat cu mașina într-un grup de pietoni pe DN 39, în apropiere de localitatea 2 Mai. Aflat sub influența drogurilor, el conducea o un vehicul puternic, cu viteză foarte mare. În urma acestui accident doi dintre tineri, Roberta și Sebi, au murit pe loc.

Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului și a fost găsit câteva ore mai târziu în stațiunea Vama Veche. El a fost reținut de poliție și pus în arest. A fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.