Contractul de vânzare-cumpărare auto va conține noi clauze

nu se mai poate face, începând cu luna februarie, decât dacă vânzătorul și cumpărătorul demonstrează că nu au datorii către bugetul local. Această prevedere va fi inclusă și într-un model de contract de vânzare-cumpărare auto pus în dezbatere publică într-un proiect de ordin al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației ( ).

Concret, proiectul de ordin propus va introduce un nou formular, tipizat intitulat „Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport» model 2026 ITL 054”. Acest model este necesar pentru a simplifica procedurile de vânzare-cumpărare de autovehicue, astfel încât să conțină toate obligațiile legale.

La începutul acestui an, s-a stabilit, prin , obligația cumpărătorului și a vânzătorului unui imobil sau mijloc de transport să prezinte un certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu are obligații fiscale la bugetul local al localității în care are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz. Dacă nu este bifată această condiție, contractul este nul.

Prin lege, există posibilitatea ca în lipsa certificatului de atestare fiscală, situația obligațiilor datorate să se poată verifica și pe cale electronică.

Formularul va include o nouă secțiune

Formularul de contract de vânzare-cumpărare auto cu noua condiție conține o rubrică cu următoarea mențiune:

„Cumpărătorul nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local la data de întâi a lunii următoare încheierii actului de înstrăinare-dobândire”.

Completarea secțiunilor ce conțin date privind lipsa datoriilor cumpărătorului sau vânzătorului va fi realizată de organul fiscal local unde este înregistrat mijlocul de transport al persoanei care-l cumpără.

Dacă această rubrică, atestând îndeplinirea condiționalității privind lipsa datoriilor, va fi completată de organul fiscal local, nu va mai fi nevoie de eliberarea unui certificat de atestare fiscală.