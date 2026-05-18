B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Contractul de vânzare-cumpărare auto va conține clauze noi. Modelul a fost pus în dezbatere publică

Contractul de vânzare-cumpărare auto va conține clauze noi. Modelul a fost pus în dezbatere publică

Adrian Teampău
18 mai 2026, 11:31
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Contractul de vânzare-cumpărare auto va conține clauze noi. Modelul a fost pus în dezbatere publică
Sursa foto: dacia.ro
Cuprins
  1. Contractul de vânzare-cumpărare auto va conține noi clauze
  2. Formularul va include o nouă secțiune

Contractul de vânzare-cumpărare auto va conține noi clauze privind îndeplinirea condițiilor legate de achitarea datoriilor la bugetul local

Contractul de vânzare-cumpărare auto va conține noi clauze

Vânzarea autovehiculelor nu se mai poate face, începând cu luna februarie, decât dacă vânzătorul și cumpărătorul demonstrează că nu au datorii către bugetul local. Această prevedere va fi inclusă și într-un model de contract de vânzare-cumpărare auto pus în dezbatere publică într-un proiect de ordin al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Concret, proiectul de ordin propus va introduce un nou formular, tipizat intitulat „Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport» model 2026 ITL 054”. Acest model este necesar pentru a simplifica procedurile de vânzare-cumpărare de autovehicue, astfel încât să conțină toate obligațiile legale.

La începutul acestui an, s-a stabilit, prin lege, obligația cumpărătorului și a vânzătorului unui imobil sau mijloc de transport să prezinte un certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu are obligații fiscale la bugetul local al localității în care are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz. Dacă nu este bifată această condiție, contractul este nul.

Prin lege, există posibilitatea ca în lipsa certificatului de atestare fiscală, situația obligațiilor datorate să se poată verifica și pe cale electronică.

Formularul va include o nouă secțiune

Formularul de contract de vânzare-cumpărare auto cu noua condiție conține o rubrică cu următoarea mențiune:

„Cumpărătorul nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local la data de întâi a lunii următoare încheierii actului de înstrăinare-dobândire”.

Completarea secțiunilor ce conțin date privind lipsa datoriilor cumpărătorului sau vânzătorului va fi realizată de  organul fiscal local unde este înregistrat mijlocul de transport al persoanei care-l cumpără.

Dacă această rubrică, atestând îndeplinirea condiționalității privind lipsa datoriilor, va fi completată de organul fiscal local, nu va mai fi nevoie de eliberarea unui certificat de atestare fiscală.

Tags:
Citește și...
Din 1 iulie se scumpește rovinieta. Noile tarife
Auto
Din 1 iulie se scumpește rovinieta. Noile tarife
Proiect: Primăria Capitalei vrea să dubleze tarifele pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar
Auto
Proiect: Primăria Capitalei vrea să dubleze tarifele pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar
Permisele auto categoria B se schimbă în UE. Șoferii vor putea conduce vehicule mai grele. Noua regulă vizează în special mașinile electrice și rulotele
Auto
Permisele auto categoria B se schimbă în UE. Șoferii vor putea conduce vehicule mai grele. Noua regulă vizează în special mașinile electrice și rulotele
Pe cine a ales Mihai Stoica drept cel mai bun jucător din SuperLiga: „A fost prea bun anul acesta”
Auto
Pe cine a ales Mihai Stoica drept cel mai bun jucător din SuperLiga: „A fost prea bun anul acesta”
Nissan surprinde piața auto. Noul Gravite cu 7 locuri costă cât o mașină second-hand (VIDEO)
Auto
Nissan surprinde piața auto. Noul Gravite cu 7 locuri costă cât o mașină second-hand (VIDEO)
Dacia Sandero este lăudată de presa auto din Olanda. Varianta pe GPL care îi face pe șoferi să uite de scumpirea carburanților
Auto
Dacia Sandero este lăudată de presa auto din Olanda. Varianta pe GPL care îi face pe șoferi să uite de scumpirea carburanților
Despăgubiri după accidente rutiere în Suceava: când ai nevoie de sprijin juridic în drept civil?
Auto
Despăgubiri după accidente rutiere în Suceava: când ai nevoie de sprijin juridic în drept civil?
Ce amendă a primit un șofer prins cu 211km/h pe un drum din Timiș. A rămas fără permis 4 luni
Auto
Ce amendă a primit un șofer prins cu 211km/h pe un drum din Timiș. A rămas fără permis 4 luni
Schimbare majoră în București: De azi, mașinile hibrid nu mai au parcare gratuită. Care sunt noile reguli și cât costă parcarea
Auto
Schimbare majoră în București: De azi, mașinile hibrid nu mai au parcare gratuită. Care sunt noile reguli și cât costă parcarea
Tesla scade din nou prețurile în România pentru a ține vânzările în top
Auto
Tesla scade din nou prețurile în România pentru a ține vânzările în top
Ultima oră
11:23 - Dieta din anii ’70 revine în trend. Regimul cu ouă, friptură și vin alb care a șocat internetul
11:21 - VIDEO: George Simion s-a decis după discuțiile cu Nicușor Dan. Vrea AUR la Guvern. I-a dus președintelui și un program de guvernare
11:20 - Aterizare de urgență pentru un zbor intercontinental după ce un pasager a mușcat o însoțitoare de zbor. Ce au surprins imaginile filmate la bord (VIDEO)
11:18 - Livetext: Ziua cea mai lungă de la Cotroceni. George Simion cere mandatul de premier pentru AUR (UPDATE)
11:04 - Ministrul Radu Miruță a anunțat ce se întâmplă cu pensiile militarilor. Scenariile luate în calcul
10:43 - Cupa Mondială 2026, în centrul controverselor climatice. Experții avertizează că turneul ar putea deveni cel mai poluant din istorie
10:42 - PSD preferă un guvern politic. Grindeanu este dispus să-și asume funcția de premier (Surse)
10:41 - Sorana Cîrstea urcă pe locul 18 în clasamentul WTA, cea mai bună poziţie din carieră
10:26 - Surse: Ce întrebare-cheie i-a adresat Nicușor Dan lui Grindeanu. Liderul PSD a răspuns „DA” pe loc
10:15 - Descoperire spectaculoasă a astronauților. Un asteroid de dimensiunile Balenei Albastre trece prin vecinătatea Pământului