Conflictul din Iran și tensiunile din strâmtoarea Ormuz au dus la scumpiri puternice ale carburanților. Tot mai mulți șoferi caută acum alternative mai accesibile la benzină și motorină. Una dintre variantele care câștigă popularitate este alimentarea cu GPL, datorită costurilor mai reduse. În acest context, Dacia atrage atenția cu modelul Dacia Sandero. Jurnaliștii auto din Olanda spun că mașina poate fi condusă la costuri accesibile.
Într-o industrie auto dominată tot mai mult de mașinile electrice, Dacia merge în continuare pe o direcție diferită și păstrează GPL-ul în centrul ofertei sale accesibile. Brandul consideră că această soluție rămâne una dintre cele mai avantajoase pentru șoferii care vor să reducă cheltuielile cu alimentarea fără să plătească sume uriașe pentru o mașină nouă.
Unul dintre modelele care confirmă succesul acestei strategii este Dacia Sandero. Mașina a devenit extrem de populară pe piața europeană datorită consumului redus, autonomiei generoase și costurilor mici de întreținere. Publicația Auto Review notează că Sandero ECO-G se află printre cele mai apreciate modele pe GPL disponibile în acest moment.
Pe piața din Olanda, modelul este disponibil în mai multe variante de echipare. Acestea sunt adaptate atât șoferilor care caută un preț cât mai accesibil, cât și celor interesați de mai mult confort și tehnologie.
Gama Dacia Sandero disponibilă în Olanda include mai multe versiuni de echipare. Cea mai accesibilă opțiune este Limited Edition ECO-G, disponibilă de la 374 de euro pe lună. Chiar dacă este varianta de intrare în gamă, aceasta oferă dotări utile precum aer condiționat și cameră video pentru marșarier.
Pentru cei care își doresc mai multă tehnologie, versiunea Expression ECO-G pornește de la 394 de euro pe lună. Modelul include ecran tactil, compatibilitate Apple CarPlay și Android Auto, geamuri electrice și oglinzi laterale încălzite. Versiunea Journey ECO-G ridică nivelul de confort și siguranță, adăugând sisteme precum avertizare pentru unghiul mort, senzori de parcare față și spate, frână de parcare electrică și acces hands-free.
În topul gamei se află Journey EDC Automată, disponibilă de la 419 euro lunar, care păstrează aceleași dotări premium, dar vine și cu o transmisie automată cu șase trepte. Aceasta oferă un plus de confort în trafic și contribuie la o accelerație mai rapidă de la 0 la 100 km/h.
Jurnaliștii auto din Olanda spun că Dacia Sandero rămâne una dintre cele mai interesante opțiuni din segmentul mașinilor pe GPL. Modelul este apreciat în special de șoferii care vor costuri mai mici de utilizare și alimentare. Printre cele mai mari avantaje se numără economia făcută la carburant și echiparea standard considerată generoasă, în special în cazul versiunii Limited Edition.
Modelul este apreciat și pentru spațiul interior surprinzător de mare, care îl face potrivit atât pentru familii, cât și pentru drumuri mai lungi. Totuși, publicațiile de specialitate au remarcat și câteva minusuri. Prețul de pornire al versiunilor pe GPL este mai mare comparativ cu variantele pe benzină. În plus, nivelul de zgomot din habitaclu poate deveni deranjant la viteze mai ridicate.
De asemenea, consumul de combustibil este considerat destul de ridicat în anumite condiții de utilizare. Totuși, alimentarea cu GPL compensează prin costurile mai mici la pompă.
Cu un preț care pornește de la aproximativ 14.700 de lire sterline, Dacia Sandero continuă să atragă atenția șoferilor care caută o mașină nouă accesibilă și practică.
Modelul, considerat cel mai ieftin automobil nou din Marea Britanie, a fost testat recent de Jamie Edkins, editor al publicației CarWow. Jurnalistul a remarcat simplitatea mașinii și faptul că oferă exact ceea ce au nevoie majoritatea șoferilor pentru utilizarea de zi cu zi.
Popularitatea modelului se vede clar și în cifrele de vânzări. În 2024, Dacia Sandero a devenit cel mai vândut automobil din Europa. Peste 140.000 de unități au fost comercializate doar în prima jumătate a anului.