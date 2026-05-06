Unul dintre modelele care confirmă succesul acestei strategii este Dacia Sandero. Mașina a devenit extrem de populară pe piața europeană datorită consumului redus, autonomiei generoase și costurilor mici de întreținere. Publicația notează că Sandero ECO-G se află printre cele mai apreciate modele pe GPL disponibile în acest moment.

Pe piața din Olanda, modelul este disponibil în mai multe variante de echipare. Acestea sunt adaptate atât șoferilor care caută un preț cât mai accesibil, cât și celor interesați de mai mult confort și tehnologie.

Ce variante Dacia Sandero pot alege șoferii din Olanda

Gama Dacia Sandero disponibilă în Olanda include mai multe versiuni de echipare. Cea mai accesibilă opțiune este Limited Edition ECO-G, disponibilă de la 374 de euro pe lună. Chiar dacă este varianta de intrare în gamă, aceasta oferă dotări utile precum aer condiționat și cameră video pentru marșarier.

Pentru cei care își doresc mai multă tehnologie, versiunea Expression ECO-G pornește de la 394 de euro pe lună. Modelul include ecran tactil, compatibilitate Apple CarPlay și Android Auto, geamuri electrice și oglinzi laterale încălzite. Versiunea Journey ECO-G ridică nivelul de confort și siguranță, adăugând sisteme precum avertizare pentru unghiul mort, senzori de parcare față și spate, frână de parcare electrică și acces hands-free.

În topul gamei se află Journey EDC Automată, disponibilă de la 419 euro lunar, care păstrează aceleași dotări premium, dar vine și cu o transmisie automată cu șase trepte. Aceasta oferă un plus de confort în trafic și contribuie la o accelerație mai rapidă de la 0 la 100 km/h.

Ce au remarcat jurnaliștii străini la Dacia Sandero

Jurnaliștii auto din Olanda spun că Dacia Sandero rămâne una dintre cele mai interesante opțiuni din segmentul mașinilor pe GPL. Modelul este apreciat în special de șoferii care vor costuri mai mici de utilizare și alimentare. Printre cele mai mari avantaje se numără economia făcută la carburant și echiparea standard considerată generoasă, în special în cazul versiunii Limited Edition.

Modelul este apreciat și pentru spațiul interior surprinzător de mare, care îl face potrivit atât pentru familii, cât și pentru drumuri mai lungi. Totuși, publicațiile de specialitate au remarcat și câteva minusuri. Prețul de pornire al versiunilor pe GPL este mai mare comparativ cu variantele pe benzină. În plus, nivelul de zgomot din habitaclu poate deveni deranjant la viteze mai ridicate.

De asemenea, consumul de combustibil este considerat destul de ridicat în anumite condiții de utilizare. Totuși, alimentarea cu GPL compensează prin costurile mai mici la pompă.

De ce continuă Dacia Sandero să domine piața europeană