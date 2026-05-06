B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Dacia Sandero este lăudată de presa auto din Olanda. Varianta pe GPL care îi face pe șoferi să uite de scumpirea carburanților

Dacia Sandero este lăudată de presa auto din Olanda. Varianta pe GPL care îi face pe șoferi să uite de scumpirea carburanților

Ana Beatrice
06 mai 2026, 18:50
Dacia Sandero este lăudată de presa auto din Olanda. Varianta pe GPL care îi face pe șoferi să uite de scumpirea carburanților
Sursă foto: dacia.ro

Conflictul din Iran și tensiunile din strâmtoarea Ormuz au dus la scumpiri puternice ale carburanților. Tot mai mulți șoferi caută acum alternative mai accesibile la benzină și motorină. Una dintre variantele care câștigă popularitate este alimentarea cu GPL, datorită costurilor mai reduse. În acest context, Dacia atrage atenția cu modelul Dacia Sandero. Jurnaliștii auto din Olanda spun că mașina poate fi condusă la costuri accesibile.

De ce mizează Dacia în continuare pe mașinile pe GPL

Într-o industrie auto dominată tot mai mult de mașinile electrice, Dacia merge în continuare pe o direcție diferită și păstrează GPL-ul în centrul ofertei sale accesibile. Brandul consideră că această soluție rămâne una dintre cele mai avantajoase pentru șoferii care vor să reducă cheltuielile cu alimentarea fără să plătească sume uriașe pentru o mașină nouă.

Unul dintre modelele care confirmă succesul acestei strategii este Dacia Sandero. Mașina a devenit extrem de populară pe piața europeană datorită consumului redus, autonomiei generoase și costurilor mici de întreținere. Publicația Auto Review notează că Sandero ECO-G se află printre cele mai apreciate modele pe GPL disponibile în acest moment.

Pe piața din Olanda, modelul este disponibil în mai multe variante de echipare. Acestea sunt adaptate atât șoferilor care caută un preț cât mai accesibil, cât și celor interesați de mai mult confort și tehnologie.

Ce variante Dacia Sandero pot alege șoferii din Olanda

Gama Dacia Sandero disponibilă în Olanda include mai multe versiuni de echipare. Cea mai accesibilă opțiune este Limited Edition ECO-G, disponibilă de la 374 de euro pe lună. Chiar dacă este varianta de intrare în gamă, aceasta oferă dotări utile precum aer condiționat și cameră video pentru marșarier.

Pentru cei care își doresc mai multă tehnologie, versiunea Expression ECO-G pornește de la 394 de euro pe lună. Modelul include ecran tactil, compatibilitate Apple CarPlay și Android Auto, geamuri electrice și oglinzi laterale încălzite. Versiunea Journey ECO-G ridică nivelul de confort și siguranță, adăugând sisteme precum avertizare pentru unghiul mort, senzori de parcare față și spate, frână de parcare electrică și acces hands-free.

În topul gamei se află Journey EDC Automată, disponibilă de la 419 euro lunar, care păstrează aceleași dotări premium, dar vine și cu o transmisie automată cu șase trepte. Aceasta oferă un plus de confort în trafic și contribuie la o accelerație mai rapidă de la 0 la 100 km/h.

Ce au remarcat jurnaliștii străini la Dacia Sandero

Jurnaliștii auto din Olanda spun că Dacia Sandero rămâne una dintre cele mai interesante opțiuni din segmentul mașinilor pe GPL. Modelul este apreciat în special de șoferii care vor costuri mai mici de utilizare și alimentare. Printre cele mai mari avantaje se numără economia făcută la carburant și echiparea standard considerată generoasă, în special în cazul versiunii Limited Edition.

Modelul este apreciat și pentru spațiul interior surprinzător de mare, care îl face potrivit atât pentru familii, cât și pentru drumuri mai lungi. Totuși, publicațiile de specialitate au remarcat și câteva minusuri. Prețul de pornire al versiunilor pe GPL este mai mare comparativ cu variantele pe benzină. În plus, nivelul de zgomot din habitaclu poate deveni deranjant la viteze mai ridicate.

De asemenea, consumul de combustibil este considerat destul de ridicat în anumite condiții de utilizare. Totuși, alimentarea cu GPL compensează prin costurile mai mici la pompă.

De ce continuă Dacia Sandero să domine piața europeană

Cu un preț care pornește de la aproximativ 14.700 de lire sterline, Dacia Sandero continuă să atragă atenția șoferilor care caută o mașină nouă accesibilă și practică.

Modelul, considerat cel mai ieftin automobil nou din Marea Britanie,  a fost testat recent de Jamie Edkins, editor al publicației CarWow. Jurnalistul a remarcat simplitatea mașinii și faptul că oferă exact ceea ce au nevoie majoritatea șoferilor pentru utilizarea de zi cu zi.

Popularitatea modelului se vede clar și în cifrele de vânzări. În 2024, Dacia Sandero a devenit cel mai vândut automobil din Europa. Peste 140.000 de unități au fost comercializate doar în prima jumătate a anului.

Tags:
Citește și...
Despăgubiri după accidente rutiere în Suceava: când ai nevoie de sprijin juridic în drept civil?
Auto
Despăgubiri după accidente rutiere în Suceava: când ai nevoie de sprijin juridic în drept civil?
Ce amendă a primit un șofer prins cu 211km/h pe un drum din Timiș. A rămas fără permis 4 luni
Auto
Ce amendă a primit un șofer prins cu 211km/h pe un drum din Timiș. A rămas fără permis 4 luni
Schimbare majoră în București: De azi, mașinile hibrid nu mai au parcare gratuită. Care sunt noile reguli și cât costă parcarea
Auto
Schimbare majoră în București: De azi, mașinile hibrid nu mai au parcare gratuită. Care sunt noile reguli și cât costă parcarea
Tesla scade din nou prețurile în România pentru a ține vânzările în top
Auto
Tesla scade din nou prețurile în România pentru a ține vânzările în top
Dacia Striker va fi produs în Turcia. Explicațiile Renault și semnalele de alarmă pentru uzina Mioveni
Auto
Dacia Striker va fi produs în Turcia. Explicațiile Renault și semnalele de alarmă pentru uzina Mioveni
Europa face tranziția spre vehicule electrice sub presiunea prețurilor la petrol. Războiul din Iran reformează industria auto
Auto
Europa face tranziția spre vehicule electrice sub presiunea prețurilor la petrol. Războiul din Iran reformează industria auto
Șefii Dacia, reacție disperată la criza politică: Creștem peste tot în Europa, numai în România nu. Toată țara e deprimată
Auto
Șefii Dacia, reacție disperată la criza politică: Creștem peste tot în Europa, numai în România nu. Toată țara e deprimată
Intrare neașteptată în top 10. Chinezii accelerează pe piața auto din România în primul trimestru din 2026
Auto
Intrare neașteptată în top 10. Chinezii accelerează pe piața auto din România în primul trimestru din 2026
Mașinile electrice cu încărcare în 6 minute uimesc lumea la Salonul Auto de la Beijing
Auto
Mașinile electrice cu încărcare în 6 minute uimesc lumea la Salonul Auto de la Beijing
Statisticile oficiale confirmă declinul pieței auto. Cifra de afaceri s-a redus cu 3% în primele două luni
Auto
Statisticile oficiale confirmă declinul pieței auto. Cifra de afaceri s-a redus cu 3% în primele două luni
Ultima oră
19:05 - Raluca Turcan: „Sorin Grindeanu ar trebui să-și asume funcția de premier”
18:58 - Tragedie la grădina zoologică din Suceava, primul ligru din România nu a supraviețuit. Cum au luptat salvatorii cu flăcările
18:55 - O cunoscută prezentatoare TV a dezvăluit în direct că a fost diagnosticată cu cancer: „Voi lua o pauză pentru tratament și operație”
18:46 - Participarea Israelului transformă finala Eurovision într-o provocare de securitate. Ce reguli intră în vigoare
18:46 - Boc: „E bine că se separă apele între PNL și PSD, am pierdut enorm că am stat prea mult împreună”. Cine trebuie să formeze noul guvern
18:28 - Noi reguli în maternități și drepturi extinse pentru femeile însărcinate. Ce urmărește noul proiect de lege depus în Parlament
18:16 - Stelian Tănase denunță ipocrizia politicienilor care au generat criza: „Acum i-a apucat îngrijorarea de stabilitate. Păi de ce ați dat jos Guvernul? Vrăjeala asta s-o spună la circ” / Vina lui Nicușor Dan (VIDEO)
18:15 - Lovitură pentru Horaţiu Potra. Decizia luată de ÎCCJ în cazul său e definitivă
18:08 -  Paradoxul cireșelor în 2026: Cireșele din piețele din Bulgaria sunt chilipir față de recordurile de la Sibiu
18:05 - A murit Ted Turner, fondatorul CNN. Magnatul media care a schimbat istoria televiziunii avea 87 de ani