CNAIR identifică două portaluri neautorizate care vând rovinieta la suprapreț. Tarife cu aproape 100 de lei mai mari

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a identificat în mediul online două portaluri neautorizate pentru încasarea tarifului de utilizare: www.rovinietadigitala.ro şi www.tollvignettes.com, care aparţin Roadwise Group B.V. (Ţările de Jos).

Rovinietă la suprapreț

CNAIR a transmis că utilizatorii care cumpără rovinieta de pe aceste portaluri plătesc o majorare de circa 30% sub forma unei «taxe de înregistrare», iar în luna mai 2026 o rovinietă cu valabilitate de 12 luni pentru un autoturism costă 254,02 lei pe portalurile autorizate, faţă de 330 de lei pe portalurile identificate.

În exemplul oferit de CNAIR, pentru un autoturism tariful reglementat în luna mai 2026 este 254,02 lei, iar achiziţia de pe www.rovinietadigitala.ro sau www.tollvignettes.com implică un preţ efectiv de 330 de lei, o diferenţă de 75,98 lei reprezentând majorarea aferentă.

Ce recomandă CNAIR utilizatorilor?

„În raport cu situaţia prezentată, aducem la cunoştinţă utilizatorilor că CNAIR nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la accesarea şi achiziţia de către utilizatori a rovinietelor de pe portaluri neautorizate de CNAIR.

Rugăm utilizatorii să achiziţioneze rovinieta doar de pe portalul oficial al CNAIR, disponibil la adresa www.erovinieta.ro sau la distribuitorii autorizaţi, ale căror puncte de distribuţie/portaluri web autorizate se regăsesc pe site-ul oficial al CNAIR la adresa http://www.cnadnr.ro/ro/puncte-de-distributie, cu atât mai mult cu cât emiterea rovinietei prin intermediul acestora nu este condiţionată de plata unor taxe/tarife suplimentare faţă de cele reglementate de legislaţia în vigoare în România”, arată .