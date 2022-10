Țiriac: „Niciodată nu am fost prea bun la a selecta mașinile, financiar: îmi plăcea sau nu”

Este cunoscută pasiunea fostului sportiv pentru mașini, pe care însă și-a transformat-o și într-o afacere. În cadrul unui interviu pentru , miliardarul declară că are pretenția ca toate mașinile din colecția sa să fie pe deplin funcționale iar pentru această satisfacție este în stare la treabă după ce „dă afară mecanicul”.

Iar colecția pe care o deține și îi poartă numele, „Tiriac Collection”, nu este deloc modestă: „doar” vreo 400 automobile, conform declarațiilor făcute la emisiunea PRO ARENA.

„Dau afară mecanicul, mă bag pe sub ea”

Întreținerea unei astfel de pasiuni nu este treabă lejeră, iar sentimentele sunt pe măsură.

„Am pretenția ca tot ce este aici să fie absolut funcțional. Din când în când, nu mai pornește câte una și înnebunesc.

Dau afară mecanicul, mă bag pe sub ea.

Tot ce este aici e absolut funcțional și mă gândesc: ‘de ce dracu’ m-am apucat eu la vârsta asta să fac o asemenea treabă?’”, a spus Ion Țiriac în interviul amintit.

Țiriac: „nu am fost prea bun la a selecta mașinile, financiar: îmi plăcea sau nu…”

„Niciodată nu am fost prea bun la a selecta mașinile, financiar. Îmi plăcea sau nu îmi plăcea. Că era veche, sau că era nouă. (…) Acum 35-40 de ani am avut mai mult timp, cu una, cu două, cu nouă, cu 99, și am ajuns acum la venerabilul număr de 350-400 de mașini, câte sunt, nici nu mai știm, care sunt niște vechituri sau niște entități noi, care se fac în serii limitate și, bineînțeles, valorează mai mult decât dacă ai găsi-o pe stradă,” a dezvăluit Ion Țiriac, în „Interviul de 10” de la PRO ARENA.