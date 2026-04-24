Statisticile oficiale confirmă declinul pieței auto. Cifra de afaceri s-a redus cu 3% în primele două luni

Adrian Teampău
24 apr. 2026, 10:43
Trafic rutier . Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Comerțul cu autovehiule, în declin
  2. Cum a evoluat comerțul auto în ultimul an
  3. Incertitudinea schimbă comportamentul consumatorilor
  4. Suspendarea programului Rabla afectează comerțul auto

Comerțul cu autovehicule a înregistrat un declin, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS), cifra de afaceri diminuându-se cu 3,1% în primele două luni ale anului.

Comerțul cu autovehiule, în declin

Datele publicate, vineri, 24 aprilie, de Institutul Naţional de Statistică (INS) indică un declin al afacerilor din comerțul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor. Conform statisticilor, cifra de afaceri a scăzut cu 3,1%, ca serie brută, în primele două luni ale acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2025.

În intervalul 1 ianuarie – 28 februarie 2026, rezultatul negativ a fost determinat de activităţile de vânzare a motocicletelor, a pieselor şi accesoriilor aferente și activitățile de întreţinerea şi repararea motocicletelor (-10,7%); vânzările de autovehicule (-4,2%), de piese şi accesorii pentru autovehicule (-1,4%) şi întreţinere şi reparare a autovehiculelor (-0,4%).

În aceeaşi perioadă, ca serie ajustată, în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor a crescut cu 1,3%.

Cum a evoluat comerțul auto în ultimul an

Raportat la luna februarie 2025, în februarie 2026, cifra de afaceri din acelaşi segment s-a majorat cu 0,2%, ca serie brută. Aceasta s-a datorat activităţilor de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+1,5%) şi comerţului cu autovehicule (+0,7%). Scăderi au înregistrat vânzările de motociclete, de piese şi accesorii aferente, întreţinerea şi repararea motocicletelor (-9,8%) şi vânzarea de piese şi accesorii pentru autovehicule (-0,9%).

Ca serie ajustată, volumul total afacerilor din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor a înregistrat un salt de 2,7%, de la un an la altul.

Potrivit sursei citate, în februarie 2026 vs ianuarie 2026, cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule a crescut cu 14,9%, ca serie brută, respectiv cu 2,2%, ca serie ajustată.

Incertitudinea schimbă comportamentul consumatorilor

Mihai Bordeanu, Managing Director Dacia Brand South Eastern Europe & Country Head România, este de părere că scăderea cererii de autovehicule pe piața românească este determinată de climatul general de incertitudine.

„Deschizi TV-ul pentru 5 minute și vezi că totul este «deprimat». Vedem deficitul mare, taxele crescute. Dacă crești TVA cu două puncte procentuale, prețurile cu crește cu minim 2 puncte”, a declarat Mihai Bordeanu, conform Economedia.

Potrivit oficialului Dacia, comportamentul consumatorilor s-a schimbat în ultimul an, iar decizia de a achiziționa mașini noi este amânată. Situația este amplificată de criza politică recentă, care, în opinia sa, afectează direct economia.

„Atât țara, cât și oamenii așteaptă să vadă ce se întâmplă. Vedem o oarecare așteptare, întârziere, între momentul până la care vor cumpăra o mașină. (…) Știm că avem o criză economică și, de ieri (luni, n.r.), și o criză politică. În România, politica și economia sunt foarte legate. Suferim cu toții”, spune el.

Suspendarea programului Rabla afectează comerțul auto

O altă lovitură a fost dată afacerilor din comerțul cu autovehicule de incertitudinea care domnește cu privire la programul Rabla. Mihai Bordeanu acuză lipsa de predictibilitate. Programul Rabla a fost unul dintre principalii stimuli pentru vânzările de mașini noi în ultimii 20 de ani.

„Anul trecut aveam comenzi încă din februarie. Anul acesta nu avem, pentru că nu știm dacă programul va veni. Din păcate, ca brand, suntem mai loviți de lipsa Rabla decât orice alt jucător”, a spus Bordeanu.

