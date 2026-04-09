Piața auto dă semne de dezechilibru sub presiunea crizei carburanților. Românii se orientează spre mașinile electrice

Adrian Teampău
09 apr. 2026, 13:50
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Piața auto dă semne de dezechilibru
  2. Ce fel de vehicule preferă românii
  3. Care sunt modelele preferate pe piața auto

Piața auto a înregistrat o scădere de 5,3% în primul trimestru al anului 2026. Românii își îndreaptă atenția spre vehiculele electrice care devin mai convenabile în contextul crizei carburanților fosili. 

Piața auto dă semne de dezechilibru

Valoarea estimată a tranzacțiilor de pe piața auto din România a înregistrat un declin de 5,3% în primele trei luni din 2026, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Informațiile au fost publicate de o cunoscută platformă de anunțuri vânzări/cumpărări mașini, Autovit. Potrivit sursei citate, în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026, preţul mediu al unui vehicul a crescut cu 3,1%.

Scumpirea s-a văzut mai ales la vânzările de pe segmentul maşinilor rulate, unde creșterea prețului a fost doar de 3,5%. În cazul autoturismelor noi s-a văzut o ușoară scădere a vânzărilor, de 5,6%.

Vehiculele pur electrice au înregistrat o creştere a vânzărilor cu 31,1%, iar cele plug-in hybrid cu 21,8%. Totodată, vânzările pentru hibridele clasice a înregistrat o majorare de 9,6%. În total, segmentul electrificat a ajuns la o cotă de piață de 13,2%, faţă de 10,2%, în primele trei luni din 2025, mai mult cu trei puncte procentuale într-un singur an.

Pe de altă parte, motorizările diesel continuă să piardă teren, mai ales din cauza scumpirii motorinei, din ultimele luni. Cota de piață a scăzut de la 61% la 54,9% (-17,2%).

„Cu toate acestea, dieselul rămâne dominant în segmentul autoturismelor rulate (56,0%), unde şoferii continuă să preţuiască autonomia şi consumul redus pe distanţe lungi”, se menţionează în analiză.

Ce fel de vehicule preferă românii

Conform tendințelor de pe piața auto, românii preferă SUV-urile, care în prezent reprezintă 41,3% din totalul pieţei (faţă de 38,2% în 2025). Acestea dețin o cotă de 65,5% pe segmentul maşinilor noi. Acelaşi trend apare şi în zona autovehiculelor rulate, în care SUV-urile ocupă 40,6% din piaţă.

Pe termen mediu, estimările arată că SUV-urile ar putea depăşi 50% din piaţă, până în 2027-2028. Mașinile electrice ar putea ajung la o cotă de 20-25%, iar ponderea diesel ar putea scădea sub pragul de 50%, pentru prima dată.

Modelele sedan continuă să piardă teren, cu o scădere de 12,3% şi o cotă de 20%, în primul trimestru din acest an. Prin comparație, anul trecut, acestea aveau o cotă de piață de 20,9%.

Care sunt modelele preferate pe piața auto

În topul celor mai populare modele de pe piața auto, Skoda Octavia conduce clasamentul cu 1.633 de anunţuri. Pentru prima oară mașina de origine cehă a depășit VW Golf (1.625 de anunţuri). Podiumul este completat de BMW Seria 5 (cu 1.531 de anunţuri), BMW Seria 3 (cu 1.529 de anunţuri) şi Dacia Duster (1.503 anunţuri).

„În ceea ce priveşte preferinţele românilor, modelul Dacia Duster a reprezentat cel mai vizionat model dintre toate cele disponibile la vânzare pe platformă. Cu toate acestea, calculat la nivel de brand, date ne arată că BMW conduce clasamentul, urmat de Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi şi Dacia”, notează sursa citată.

