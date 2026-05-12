12 mai, Sfântul Ioan Valahul. Chinurile prin care a trecut tânărul născut în Oltenia pentru a-și păstra credința

12 mai, Sfântul Ioan Valahul. Chinurile prin care a trecut tânărul născut în Oltenia pentru a-și păstra credința

12 mai 2026, 09:19
Sfântul Ioan Valahul. Sursa foto: doxologia.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Mucenic Ioan Valahul
  2. De când este cinstit Sfântul Ioan Valahul de întreaga Biserică

Pe 12 mai, în calendarul creștin ortodox este pomenit Sfântul Ioan Valahul, născut în Oltenia, care a sfârșit în chinuri pentru că nu a vrut să se lepede de credința sa în Hristos.

Cine a fost Sfântul Mucenic Ioan Valahul

Ioan s-a născut într-o familie de țărani creștini din Oltenia, în timpul domniei lui Matei Basarab (1632-1654), fiind un băiat apropiat bisericii încă de la o vârstă fragedă.

Însă în toamna anului 1659, alături de alți tineri români, a fost luat în robie de o ceată de turci invadatori.

„Aşa a ajuns nevinovatul Ioan în stăpânirea unui ostaş turc rău şi desfrânat. Pe lângă drumul greu, pe lângă foame şi osteneală, sărmanii creştini luaţi în robie trebuiau să sufere şi sete şi bătăi şi umilinţe de tot felul, iar la urmă să fie siliţi spre necuratele pofte ale desfrânării de către stăpânii lor păgâni şi tirani”, scrie arhimandritul Ioanichie Bălan, potrivit Doxologia.

Ioan l-a tot refuzat pe tiranul său și, în cele din urmă, l-a lovit, iar acesta a murit. Când turcii și robii lor au ajuns la Constantinopol, tânărul Ioan a fost predat femeii turcului ucis de el, spre a-i fi slugă până la moarte. Femeia s-a îndrăgostit de el și i-a tot cerut să se lepede de credință și să se dedea păcatului desfrânării, dar nu a reușit să-l convingă.

În cele din urmă, Ioan a fost aruncat în temniţă, supus chinurilor și condamnat la moarte prin spânzurare. Sufletul său a ajuns în brațele lui Hristos pe 12 mai 1662.

De când este cinstit Sfântul Ioan Valahul de întreaga Biserică

„Viata Sfantului Ioan a fost scrisa de Ioan Cariofil si a fost tiparita la Venetia de Sfantul Nicodim Aghioritul. A fost mentionat in Mineiul grecesc pe luna mai, tiparit la Constantinopol in 1843 si in Mineiele romanesti, incepand cu editia de la Manastirea Neamt din 1846.

In anul 1950 Sfantul Sinod al Bisericii noastre a hotarat ca acest nou mucenic al lui Hristos sa fie cinstit in intreaga Biserica Ortodoxa Romana. Generalizarea solemna a cultului sau a avut loc in octombrie 1955”, explică site-ul crestinortodox.ro.

