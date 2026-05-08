B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » 8 mai, pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Află cine a fost „apostolul iubirii”

8 mai, pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Află cine a fost „apostolul iubirii”

Ana Beatrice
08 mai 2026, 09:37
8 mai, pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Află cine a fost „apostolul iubirii”
Sursă foto: doxologia.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan
  2. Rugaciune către Sfântul Ioan

Pe 8 mai, credincioșii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, unul dintre cei mai apropiați ucenici ai Mântuitorului. Acesta a fost unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Iisus Hristos și martor al unor momente importante din viața Sa.

Cine a fost Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan a fost unul dintre cei mai apropiați ucenici ai lui Iisus Hristos și una dintre cele mai importante figuri ale creștinismului. Fiul lui Zevedeu și fratele apostolului Iacov, Ioan a renunțat la viața de pescar pentru a-L urma pe Mântuitor. El a fost martor al unor momente esențiale din viața lui Iisus, printre care Cina cea de Taină și Schimbarea la Față. Acesta a rămas lângă Hristos chiar și în timpul Răstignirii, atunci când ceilalți apostoli s-au ascuns de teamă.

După Învierea lui Iisus, a continuat să răspândească învățătura creștină în mai multe regiuni. El le vorbea oamenilor despre iubire, iertare și credință, devenind unul dintre cei mai importanți propovăduitori ai creștinismului. Sfântul Ioan este autorul Evangheliei după Ioan, dar și al trei epistole din Noul Testament. Tot lui îi este atribuită și cartea Apocalipsa, una dintre cele mai cunoscute și profunde scrieri biblice. Datorită mesajelor sale despre dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele, Biserica l-a numit „apostolul iubirii”, potrivit CrestinOrtodox.ro.

Rugaciune către Sfântul Ioan

O, Sfinte Apostole și Evanghelist Ioane, ucenicul iubit al lui Hristos, roagă-te pentru noi înaintea Tronului lui Dumnezeu. Tu, care ai vestit lumii iubirea, credința și adevărul, luminează-ne sufletele și întărește-ne în vreme de încercare.

Ajută-ne să păstrăm pacea în inimă, să iubim pe aproapele nostru și să mergem pe calea cea dreaptă. Ocrotește-ne de rău, de necazuri și de ispite și mijlocește pentru noi mila și binecuvântarea lui Dumnezeu.

Sfinte Ioane, apostol al iubirii și al credinței, fii călăuzitor și sprijin pentru toți cei care te cheamă cu rugăciune și nădejde. Amin.

Tags:
Citește și...
7 mai, ziua în care Biserica amintește de apariția miraculoasă a Sfintei Cruci pe cer
calendar religios
7 mai, ziua în care Biserica amintește de apariția miraculoasă a Sfintei Cruci pe cer
Sfântul și Dreptul Iov, pomenit pe 6 mai. Povestea biblică a răbdării și credinței în fața suferinței
calendar religios
Sfântul și Dreptul Iov, pomenit pe 6 mai. Povestea biblică a răbdării și credinței în fața suferinței
5 mai în calendarul ortodox: Sfânta Matrona de la Hurezi și alți mari sfinți, cinstiți de credincioși
calendar religios
5 mai în calendarul ortodox: Sfânta Matrona de la Hurezi și alți mari sfinți, cinstiți de credincioși
Sfânta Muceniță Pelaghia din Tars, pomenită pe 4 mai. Povestea tinerei care a ales moartea pentru credință
calendar religios
Sfânta Muceniță Pelaghia din Tars, pomenită pe 4 mai. Povestea tinerei care a ales moartea pentru credință
Sfântul Irodion, prăznuit pe 3 mai. Povestea uluitoare a moaștelor care au fost ascunse de ochii lumii la Mănăstirea Lainici
calendar religios
Sfântul Irodion, prăznuit pe 3 mai. Povestea uluitoare a moaștelor care au fost ascunse de ochii lumii la Mănăstirea Lainici
Calendar Ortodox: Pe cine cinstim astăzi, 2 mai și de ce sunt importanți pentru credincioși
calendar religios
Calendar Ortodox: Pe cine cinstim astăzi, 2 mai și de ce sunt importanți pentru credincioși
Sfântul Proroc Ieremia, pomenit pe 1 mai. De ce era supranumit profetul lacrimilor
calendar religios
Sfântul Proroc Ieremia, pomenit pe 1 mai. De ce era supranumit profetul lacrimilor
30 aprilie, sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Cine a fost Sfântul Apostol Iacov și de ce este pomenit azi
calendar religios
30 aprilie, sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Cine a fost Sfântul Apostol Iacov și de ce este pomenit azi
Rugăciunea care îți poate proteja copilul de orice rău. Multe mame o rostesc zilnic
calendar religios
Rugăciunea care îți poate proteja copilul de orice rău. Multe mame o rostesc zilnic
Sfinții 9 Mucenici din Cizic, pomeniți pe 29 aprilie. Povestea credinței și a sacrificiului lor
calendar religios
Sfinții 9 Mucenici din Cizic, pomeniți pe 29 aprilie. Povestea credinței și a sacrificiului lor
Ultima oră
10:42 - Final de săptămână cu vreme ploioasă. ANM a emis coduri galbene pentru mai multe regiuni. Care este situația în București
10:20 - Tensiunile escaladează în Peninsula Coreeană. Kim Jong Un plasează artileria la granița cu Coreea de Sud
10:18 - Ana Maria Bărbosu, suspendată provizoriu de ITA. Sportiva nu a fost găsită de trei ori pentru testarea antidoping
10:03 - Avertisment de securitate bancară. De ce chitanța de la bancomat îți poate pune banii în pericol
09:47 - Damen Mangalia, evaluat la cel mult 184 de milioane de euro. Doi coloși industriali, interesați de cel mai mare șantier naval românesc
09:30 - Robert Fico, mesager între Kiev și Moscova. Premierul slovac duce un mesaj de la Zelenski pentru Putin
09:04 - Presa poloneză descrie coșmarul din România lui Nicolae Ceaușescu. Populația subnutrită era obligată să procreeze
09:03 - Castelul Bran are un nou administrator. Firma care operează domeniul, preluată de gestionarul moștenirii lui Elvis Presley
08:38 - Presa ucraineană: Criza politică din România ar putea afecta relațiile cu Kievul, în scenariul unei guvernări AUR
08:26 - O nouă lansare de titluri Fidelis. Ministerul Finanțelor oferă dobânzi atractive pentru investitori