România și Polonia, în cursa pentru trupele americane retrase din Germania. Bucureștiul vrea o prezență militară permanentă a SUA pe flancul estic al NATO

Mai multe state NATO de pe flancul estic, printre care România și Polonia, încearcă să convingă administrația președintelui Donald Trump să relocheze pe teritoriul lor mii de militari americani retrași din Germania. În joc sunt aproximativ 5.000 de soldați care ar urma să părăsească bazele americane din Germania.

România își declară deschis intenția. „Am saluta o prezență permanentă a SUA”

Oficialii români au ieșit public pentru a susține ideea relocării soldaților americani în România.

Secretarul de stat pentru politica de apărare, Sorin Moldovan, a declarat că o consolidare a flancului estic este esențială în actualul context strategic.

„Cred cu tărie că o prezență americană mai puternică pe flancul estic este necesară. Am saluta o prezență permanentă a SUA pe teritoriul nostru”, a afirmat Sorin Moldovan pentru .

Acesta a subliniat și faptul că România și-a demonstrat constant loialitatea în parteneriatul strategic cu Washingtonul:

„România și-a demonstrat în mod constant angajamentul față de și s-a dovedit a fi un partener de încredere.”

Și ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis un mesaj direct:

„Avem nevoie de mai multe trupe.”

Polonia, principalul rival. Trump: „Este posibil”

Polonia rămâne însă principalul concurent al României în această competiție diplomatică. Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat deja că țara sa este pregătită să primească trupe suplimentare și că dispune de infrastructura necesară.

Mai mult, Donald Trump a sugerat public că mutarea soldaților în Polonia este o variantă reală.

„Polonia ar dori asta… am o relație excelentă cu președintele, deci este posibil”, a spus liderul de la Casa Albă.

Această declarație oferă Varșoviei un avantaj simbolic important, mai ales în contextul relației personale bune dintre Trump și liderul polonez.

Totuși, premierul polonez Donald Tusk a avertizat că Polonia nu ar trebui să „fure” trupe de la aliați, încercând să mențină echilibrul politic în interiorul NATO.

Țările baltice, în joc alături de România și Polonia

Estonia, Letonia și Lituania cer și ele întărirea prezenței americane.

Președintele lituanian Gitanas Nausėda și ministrul leton de externe Baiba Braže au susținut public extinderea prezenței militare americane.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Estonia a declarat că țara sa „apreciază foarte mult contribuția SUA și susține o prezență americană extinsă pentru a asigura o descurajare și o apărare robuste”.

Pentagonul nu a decis încă. România și Polonia au avantaj logistic

Deși discuțiile publice s-au intensificat, Pentagonul nu a luat încă o decizie finală privind destinația trupelor retrase din Germania. Un oficial american a precizat că nu este clar dacă soldații vor fi mutați într-o altă țară europeană sau vor reveni în SUA.

Analista Jennifer Kavanagh, directoarea departamentului de analiză militară de la Defense Priorities, susține că nu toate statele de pe flancul estic pot absorbi rapid un contingent atât de mare.

„Polonia și România au capacitatea de rezervă necesară pentru a găzdui mai mulți soldați, cu modernizări minore ale infrastructurii.”

În schimb, în țările baltice ar fi nevoie de investiții suplimentare și de mai mult timp pentru extinderea facilităților militare.