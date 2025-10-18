Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi, 18 octombrie, pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Deși mai puțin cunoscut, a fost o figură importantă pentru creștinism, fiind unul dintre cei 70 de Apostoli și autorul a două cărți din Noul Testament.
Născut în Antiohia Siriei, Sfântul Luca a fost de profesie medic. L-a cunoscut pe Mântuitorul Hristos în Teba Boetiei, locul unde se îngrijea de bolnavi. După ce a crezut în El, a fost numărat printre cei 70 de Apostoli, iar împreună cu Sfântul Apostol Cleopa, l-a văzut pe Domnul înviat pe drumul către Emaus.
După Pogorârea Sfântului Duh, Sfântul Luca s-a întors la Antiohia și a devenit un ajutor de nădejde al Sfântului Apostol Pavel în lucrarea de vestire a Evangheliei.
Sfântul Luca este autorul:
Ambele scrieri au fost adresate dregătorului Teofil.
Pe lângă contribuția sa literară, Sfântul Luca este socotit și patronul iconografiei creștine, fiind cel care a pictat, potrivit tradiției, primele icoane:
Simbolul Evangheliei sale este taurul, care semnifică rangul preotesc și jertfa Mântuitorului Hristos, potrivit crestinortodox.ro.
După martiriul Sfântului Apostol Pavel, Sfântul Luca și-a continuat misiunea, predicând Evanghelia în Italia, Dalmatia, Macedonia și Grecia. A trecut la cele veșnice la vârsta de 80 de ani, fiind spânzurat de un măslin de către păgâni, în cetatea Tebei din Boetia.
Moaștele sale au fost aduse din Teba de către Constantie, fiul Împăratului Constantin cel Mare, și așezate în Biserica Sfinților Apostoli din Constantinopol, sub Sfânta Masă, alături de cele ale Sfinților Andrei și Timotei.