Ziua Forțelor Terestre, marcată prin ceremonii și expoziții în București și în țară

Selen Osmanoglu
22 apr. 2026, 23:51
Foto: Facebook @ Ministerul Apărării Naționale
Cuprins
  1. Sărbătoare dedicată militarilor
  2. Ceremonii și expoziții în București
  3. Evenimente pe parcursul weekendului
  4. Demonstrații și retragere cu torțe

Ziua Forțelor Terestre va fi sărbătorită joi, 23 aprilie, prin ceremonii militare, expoziții de armament și evenimente dedicate publicului, organizate în București și în mai multe orașe din țară, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

Sărbătoare dedicată militarilor

Ziua Forțelor Terestre este celebrată anual pe 23 aprilie, odată cu sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință, considerat patronul spiritual al militarilor din această categorie de forțe, conform Agerpres.

Potrivit Ministerului Apărării, evenimentele sunt organizate de Statul Major al Forțelor Terestre, în colaborare cu autoritățile locale.

Ceremonii și expoziții în București

În Capitală, principalele manifestări vor avea loc în Parcul „Carol I”, la Mormântul Ostașului Necunoscut, unde este programată o ceremonie militară și religioasă.

Ulterior, între orele 11:00 și 15:00, vizitatorii vor putea participa la o expoziție de armament, echipamente și tehnică militară. Vor fi organizate și standuri de prezentare a ofertei educaționale, precum și concerte susținute de fanfare militare.

Evenimente pe parcursul weekendului

Activitățile vor continua și în weekend, în același parc, unde publicul va avea acces la expoziții tematice, exerciții demonstrative, spectacole artistice și activități interactive, inclusiv tiroliană.

De asemenea, la AFI Cotroceni vor fi organizate expoziții de tehnică militară, demonstrații de scrimă și concerte de muzică populară, rock și folk.

Demonstrații și retragere cu torțe

Duminică seara, în Parcul „Carol I”, este programată lansarea unor parașutiști din Forțele Terestre Române, însoțită de survolul unor aeronave ale Aeroclubului României.

Evenimentele se vor încheia cu o retragere cu torțe, pe un traseu care include mai multe puncte importante din Capitală, până la sediul Statului Major al Forțelor Terestre.

Citește și...
Erdogan: Conflictul din Orientul Mijlociu începe să afecteze Europa
Eveniment
Erdogan: Conflictul din Orientul Mijlociu începe să afecteze Europa
Ministrul Finanțelor: România face pași spre echilibru bugetar după ani de dezechilibre
Eveniment
Ministrul Finanțelor: România face pași spre echilibru bugetar după ani de dezechilibre
Moarte suspectă în Capitală. Ce spune bărbatul de 86 de ani care și-a ucis iubita de 30 de ani
Eveniment
Moarte suspectă în Capitală. Ce spune bărbatul de 86 de ani care și-a ucis iubita de 30 de ani
Semnal de alarmă de la Consiliul Europei: „Riscăm să pierdem realizările în domeniul drepturilor omului”
Eveniment
Semnal de alarmă de la Consiliul Europei: „Riscăm să pierdem realizările în domeniul drepturilor omului”
Munții Făgăraș și Bucegi, sub avertizare de avalanșe. Strat de zăpadă consistent și condiții instabile
Eveniment
Munții Făgăraș și Bucegi, sub avertizare de avalanșe. Strat de zăpadă consistent și condiții instabile
Conflictul din Liban lasă în urmă distrugeri masive. Zeci de mii de locuințe, afectate
Eveniment
Conflictul din Liban lasă în urmă distrugeri masive. Zeci de mii de locuințe, afectate
Procurorii DNA, percheziții în casa artistului Dinu Iancu Sălăjanu, șeful Consiliului Județean Sălaj. Faptele anchetate
Politică
Procurorii DNA, percheziții în casa artistului Dinu Iancu Sălăjanu, șeful Consiliului Județean Sălaj. Faptele anchetate
Ministrul Sănătății: Limitarea investigațiilor pentru pacienții cronici nu aduce economii reale
Eveniment
Ministrul Sănătății: Limitarea investigațiilor pentru pacienții cronici nu aduce economii reale
România, pe agenda Comisiei Europene. Maria Luís Albuquerque, întâlniri cu lideri din economie și finanțe
Eveniment
România, pe agenda Comisiei Europene. Maria Luís Albuquerque, întâlniri cu lideri din economie și finanțe
”Cadoul” ministrului PSD Ciprian Șerban, înainte de demisie: E oficial, călătoria cu metroul se scumpește substanțial din nou
Politică
”Cadoul” ministrului PSD Ciprian Șerban, înainte de demisie: E oficial, călătoria cu metroul se scumpește substanțial din nou
23:56 - David Popovici, prima medalie de aur din 2026: Campion național la 50 m liber
23:47 - Mircea Solcanu, dezvăluiri despre boala teribilă de care suferă: „Există în orice moment riscul să mor. Chiar și acum”
23:19 - Ciprian Ciucu: Știm cine sunt liberalii care au discutat cu PSD. Voiau să dărâme Guvernul Bolojan, ca să fie foarte, foarte clar
23:01 - Erdogan: Conflictul din Orientul Mijlociu începe să afecteze Europa
22:45 - Bolojan: Reducerea deficitului înseamnă mai puțini bani pe dobânzi și mai mulți pentru dezvoltare. Cu cât corecția e mai rapidă, cu atât acest lucru se va vedea în dezvoltarea economică și în nivelul de trai
22:29 - Ministrul Finanțelor: România face pași spre echilibru bugetar după ani de dezechilibre
22:20 - CTP: Nicușor Dan a început să fie o agheasmă toxică. El a fost votat tocmai ca să NU colaboreze cu AUR și cu celălalt AUR, care este acum PSD-ul (VIDEO)
21:47 - Moarte suspectă în Capitală. Ce spune bărbatul de 86 de ani care și-a ucis iubita de 30 de ani
21:33 - Nicușor Dan: Suntem, evident, într-o criză politică. Am cerut partidelor să dezescaladeze retorica publică. Deci, calm și vom trece prin asta (VIDEO)
21:27 - USR, declarații după consultările de la Cotroceni. Ce a spus Fritz, întrebat despre negocierile cu AUR (VIDEO)