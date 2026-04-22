Ziua Forțelor Terestre va fi sărbătorită joi, 23 aprilie, prin ceremonii militare, expoziții de armament și evenimente dedicate publicului, organizate în și în mai multe orașe din țară, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

Sărbătoare dedicată militarilor

Ziua Forțelor Terestre este celebrată anual pe 23 aprilie, odată cu sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință, considerat patronul spiritual al militarilor din această categorie de forțe, conform Agerpres.

Potrivit Ministerului Apărării, evenimentele sunt organizate de Statul Major al Forțelor Terestre, în colaborare cu autoritățile locale.

Ceremonii și expoziții în București

În Capitală, principalele manifestări vor avea loc în Parcul „Carol I”, la Mormântul Ostașului Necunoscut, unde este programată o ceremonie militară și religioasă.

Ulterior, între orele 11:00 și 15:00, vizitatorii vor putea participa la o expoziție de armament, echipamente și tehnică militară. Vor fi organizate și standuri de prezentare a ofertei educaționale, precum și concerte susținute de fanfare militare.

Evenimente pe parcursul weekendului

Activitățile vor continua și în weekend, în același parc, unde publicul va avea acces la expoziții tematice, exerciții demonstrative, spectacole artistice și activități interactive, inclusiv tiroliană.

De asemenea, la AFI Cotroceni vor fi organizate expoziții de tehnică militară, demonstrații de scrimă și concerte de muzică populară, rock și folk.

Demonstrații și retragere cu torțe

Duminică seara, în Parcul „Carol I”, este programată lansarea unor parașutiști din Forțele Terestre Române, însoțită de survolul unor aeronave ale Aeroclubului României.

Evenimentele se vor încheia cu o retragere cu torțe, pe un traseu care include mai multe puncte importante din Capitală, până la sediul Statului Major al Forțelor Terestre.