Cristian Tudor Popescu a criticat președintelui Nicușor Dan după consultările cu partidele aflate la guvernare. Gazetarul a susținut că Dan începe să facă mai mult rău cu atitudinea lui de așa-zis mediator. Totodată, CTP a atras atenția că Nicușor Dan n-a fost votat să colaboreze cu PSD, ba dimpotrivă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

CTP: PSD nu e pro-occidental, cum spune Nicușor Dan

„Păi, ar trebui să mă liniștească, nu? Pe mine și pe ceilalți cetățeni ai acestei țări, în urma acestui discurs. Pe mine nu m-a liniștit deloc. Nicușor Dan: ”calm și vom trece prin asta”.

Păi, poți să rămâi calm și să cazi în prăpastie, foarte calm, fără să țipi, fără să dai din mâini. Dl Nicușor Dan continua cu această… hai să nu o numesc în niciun fel de data asta… Spune că s-a confirmat astăzi direcția pro-occidentală a celor patru partide din, încă, coaliție.

E inacceptabil din orice punct de vedere și, în primul rând, din punct de vedere logic, de bun simt, să spui despre PSD că e un partid pro-occidental. Când șeful acestui partid declară limpede că sunt vândute companiile românești de către Bolojan, sunt vândute străinilor pe nimic, ele fiind companii profitabile, companiile de stat românești profitabile sunt vândute străinilor. (…) A mai spus domnul Grindeanu că Ilie Bolojan vrea să toarne bani în gențile sau în cutiile de pantofi ale multinaționalelor, în vreme ce îi jefuiește pe săracii României și pe cei aflați în suferință, defavorizați.

Când face asemenea declarații care se aud, doamnă Chiriac, în clipa în care au fost făcute, ele se aud până la Bruxelles, până la Washington, în toată lumea asta se aud imediat. Și creează reacție. Deja au creat, nici n-a ieșit bine din Guvern PSD, cum anunță că vor ieși mâine, și deja reacțiile burselor, reacțiile investitorilor, reacțiile multinaționalelor și reacția Uniunii Europene nu se va lăsa așteptată.

Uniunea Europeană știe cine este Grindeanu și știe și cine este Bolojan. Au fost amândoi la Bruxelles. Nu vreau să-mi amintesc cam ce figură a făcut pe acolo Grindeanu. Să uitau la el ca la felul 16 europenii, știu cu cine au de-a face. În schimb, Bolojan, deși nu știe o boabă engleză, le-a trezit încrederea, pentru că fie și prin translator, ideile pe care le-a comunicat acolo domnul Bolojan au fost considerate sănătoase, considerate că oferă o perspectivă de redresare României.

Spre deosebire de pamfletarul de doi bani, panglicarul, peștele panglică care nu emite altceva decât vorbe de clacă, patetisme jalnice, devine melodramatic după cum ați văzut, aruncă strigăte patriotice. Nicio soluție, nicio competență! Și Uniunea Europeană știe lucrurile astea, știe ce înseamnă dacă PSD ar ajunge, la un moment dat, să conducă de capul lui această țară”, a explicat gazetarul, pentru B1 TV.

CTP: PSD-iștii rup România, nu doar coaliția

Întrebat dacă Nicușor Dan nu știe aceste lucruri, Cristian Tudor Popescu a răspuns: „Tocmai asta e foarte grav. Că știe și continuă să o țină cu acest discurs de echidistanță, de mediator și ce să mai mediezi când indivizii ăștia de la PSD rup totul? Nu numai coaliția, rup România, nu le pasă! Și știți de ce nu le pasă? Pentru că ei vor ca România să fie ruptă. Ei vor ca România să ajungă oaia neagră, practic exclusă din Uniunea Europeană. Pentru că atunci cade pe mâna lor. Și ei vor să conducă o Românie izolată, o Românie săracă, o Românie care depinde de pomana lor de ani de zile, care depinde de mărinimia lor otrăvită și coruptă. Vrea cetățeni atârnători de stat, rămași în sărăcie, pe care să-i țină în viață PSD-ul aflat la guvernare și, firește, ei să-l voteze”.

„Noi ne îngrozim la această perspectivă. PSD-ul nicidecum. Este în favoarea lor, de pildă, să nu mai fie nevoit să lucreze cu fonduri europene, pentru că aici e foarte greu de furat. Vine Parchetul European peste tine, europenii sunt totuși grijurii cu banii lor și atunci e greu de ciordit. În vremea ce, dacă rămânem în banii noștri aici, cu suptul de la stat prin toate ventuzele, se simt foarte bine PSD-ul nou, aproape ca PCR-ul înainte de ’89”, a continuat gazetarul.

CTP: Nicușor Dan începe să devină o agheasmă toxică

Despre discursul de azi al președintelui Nicușor Dan, Cristian Tudor Popescu a mai afirmat: „Prea multe vorbe goale ne-a spus domnul Nicușor Dan de când e președinte. Amintiți-vă că nu e prima dată, da? Tot felul de vibrații ale aerului, hârtii de înălțat zmeu și așa mai departe. Asta face în continuare acum cu acest discurs, în momentul în care ar trebui să fie tranșant! Domnul Nicușor Dan n-a fost votat ca să colaboreze cu acest partid pecingine a României care este PSD. Că dacă era așa, era votat în turul întâi Crin Antonescu. Nu!

El a fost votat tocmai ca să nu colaboreze cu PSD, de fapt cu AUR și cu celălalt AUR, care este acum PSD-ul. Se identifică perfect cu AUR discursul domnului Grindeanu. Or nu vrea să țină seama de asta la domnul Nicușor Dan și nu știu dacă o să-i fie foarte bine. Nu știu câte voturi o să obțină de la PSD, dar cred că ghicesc câte voturi o să piardă de la foștii lui susținători. (…) A fost, ca întotdeauna, agheasmă, apă sfințită. Nu face nici bine, nici rău. Până acum. Acum, însă, a început să fie o agheasmă toxică. Pentru că face rău atitudinea domnului președinte în astfel de momente. Nu duce la nimic”.