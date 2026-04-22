Moarte suspectă în Capitală. Ce spune bărbatul de 86 de ani care și-a ucis iubita de 30 de ani

Selen Osmanoglu
22 apr. 2026, 21:47
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Alertă la 112 și intervenția poliției
  2. Rană observată la nivelul gâtului
  3. Declarațiile bărbatului: „M-am apărat”
  4. Așteptarea rezultatelor autopsiei

Un cetățean german, în vârstă de 86 de ani, este cercetat penal după moartea iubitei sale, o femeie de 30 de ani, într-un apartament din București. Bărbatul le-a spus anchetatorilor că s-ar fi apărat cu o cârjă, după ce tânăra l-ar fi atacat.

Alertă la 112 și intervenția poliției

Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112, făcut la solicitarea bărbatului de către vecini. Acesta a anunțat că a avut un conflict cu partenera sa, iar femeia s-ar fi prăbușit în locuință și nu mai respira, conform Știrile ProTv.

La fața locului, agenții de la Poliția Sectorului 3 au constatat decesul femeii, cazul fiind încadrat drept moarte suspectă.

Rană observată la nivelul gâtului

Investigația a fost preluată de Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei. Potrivit primelor informații, pe corpul tinerei ar fi fost observată o rană în zona gâtului.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs decesul.

Declarațiile bărbatului: „M-am apărat”

Întrebat de polițiști, bărbatul a declarat că tânăra l-ar fi atacat pe fondul consumului de alcool și substanțe interzise, iar el s-ar fi apărat folosind o cârjă pe care o utiliza pentru deplasare.

Anchetatorii iau în calcul inclusiv ipoteza unei legitime apărări, însă aceasta urmează să fie confirmată sau infirmată în urma probelor.

Așteptarea rezultatelor autopsiei

Medicii legiști urmează să stabilească cauza exactă a morții, rezultatele autopsiei fiind esențiale pentru continuarea anchetei.

În prezent, cercetările sunt desfășurate in rem, iar procurorii vor decide ulterior dacă vor lua măsuri preventive împotriva bărbatului.

Potrivit informațiilor disponibile, cetățeanul german era stabilit de mai mult timp în România și avea o relație cu tânăra de aproximativ 10 ani.

Cazul ridică numeroase semne de întrebare, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă a fost vorba despre un act de violență sau despre o situație de legitimă apărare. Rezultatele expertizelor medico-legale vor fi decisive în acest dosar.

Citește și...
Erdogan: Conflictul din Orientul Mijlociu începe să afecteze Europa
Eveniment
Erdogan: Conflictul din Orientul Mijlociu începe să afecteze Europa
Ministrul Finanțelor: România face pași spre echilibru bugetar după ani de dezechilibre
Eveniment
Ministrul Finanțelor: România face pași spre echilibru bugetar după ani de dezechilibre
Semnal de alarmă de la Consiliul Europei: „Riscăm să pierdem realizările în domeniul drepturilor omului”
Eveniment
Semnal de alarmă de la Consiliul Europei: „Riscăm să pierdem realizările în domeniul drepturilor omului”
Munții Făgăraș și Bucegi, sub avertizare de avalanșe. Strat de zăpadă consistent și condiții instabile
Eveniment
Munții Făgăraș și Bucegi, sub avertizare de avalanșe. Strat de zăpadă consistent și condiții instabile
Conflictul din Liban lasă în urmă distrugeri masive. Zeci de mii de locuințe, afectate
Eveniment
Conflictul din Liban lasă în urmă distrugeri masive. Zeci de mii de locuințe, afectate
Procurorii DNA, percheziții în casa artistului Dinu Iancu Sălăjanu, șeful Consiliului Județean Sălaj. Faptele anchetate
Politică
Procurorii DNA, percheziții în casa artistului Dinu Iancu Sălăjanu, șeful Consiliului Județean Sălaj. Faptele anchetate
Ministrul Sănătății: Limitarea investigațiilor pentru pacienții cronici nu aduce economii reale
Eveniment
Ministrul Sănătății: Limitarea investigațiilor pentru pacienții cronici nu aduce economii reale
România, pe agenda Comisiei Europene. Maria Luís Albuquerque, întâlniri cu lideri din economie și finanțe
Eveniment
România, pe agenda Comisiei Europene. Maria Luís Albuquerque, întâlniri cu lideri din economie și finanțe
”Cadoul” ministrului PSD Ciprian Șerban, înainte de demisie: E oficial, călătoria cu metroul se scumpește substanțial din nou
Politică
”Cadoul” ministrului PSD Ciprian Șerban, înainte de demisie: E oficial, călătoria cu metroul se scumpește substanțial din nou
Ce condamnare a primit bărbatul din Prahova care şi-a ucis cu toporul partenera însărcinată
Eveniment
Ce condamnare a primit bărbatul din Prahova care şi-a ucis cu toporul partenera însărcinată
