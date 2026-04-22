Un cetățean german, în vârstă de 86 de ani, este cercetat penal după moartea sale, o femeie de 30 de ani, într-un apartament din București. Bărbatul le-a spus anchetatorilor că s-ar fi apărat cu o cârjă, după ce tânăra l-ar fi atacat.

Alertă la 112 și intervenția poliției

Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112, făcut la solicitarea bărbatului de către vecini. Acesta a anunțat că a avut un conflict cu partenera sa, iar femeia s-ar fi prăbușit în locuință și nu mai respira, conform Știrile ProTv.

La fața locului, agenții de la Poliția Sectorului 3 au constatat decesul femeii, cazul fiind încadrat drept moarte suspectă.

Rană observată la nivelul gâtului

Investigația a fost preluată de Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei. Potrivit primelor informații, pe corpul tinerei ar fi fost observată o rană în zona gâtului.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs decesul.

Declarațiile bărbatului: „M-am apărat”

Întrebat de polițiști, bărbatul a declarat că tânăra l-ar fi atacat pe fondul consumului de alcool și substanțe interzise, iar el s-ar fi apărat folosind o cârjă pe care o utiliza pentru deplasare.

Anchetatorii iau în calcul inclusiv ipoteza unei legitime apărări, însă aceasta urmează să fie confirmată sau infirmată în urma probelor.

Așteptarea rezultatelor autopsiei

Medicii legiști urmează să stabilească cauza exactă a morții, rezultatele autopsiei fiind esențiale pentru continuarea anchetei.

În prezent, cercetările sunt desfășurate in rem, iar procurorii vor decide ulterior dacă vor lua măsuri preventive împotriva bărbatului.

Potrivit informațiilor disponibile, cetățeanul german era stabilit de mai mult timp în România și avea o relație cu tânăra de aproximativ 10 ani.

Cazul ridică numeroase semne de întrebare, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă a fost vorba despre un act de violență sau despre o situație de legitimă apărare. Rezultatele expertizelor medico-legale vor fi decisive în acest dosar.