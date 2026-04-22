Selen Osmanoglu
22 apr. 2026, 22:29
Sursa foto: Alexandru Nazare / Facebook
Cuprins
  1. Reducere semnificativă a deficitului
  2. „România intră într-o etapă de maturizare fiscală”
  3. Investițiile au fost menținute
  4. România rămâne cu cel mai mare deficit din UE
  5. Obiectiv: deficit de aproximativ 6% din PIB
  6. Apel la stabilitate și predictibilitate

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că România a redus deficitul bugetar ESA de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2025, o corecție de 1,4 puncte procentuale, una dintre cele mai mari din Uniunea Europeană.

Reducere semnificativă a deficitului

Potrivit datelor confirmate de Eurostat, deficitul bugetar calculat după metodologia europeană ESA a scăzut semnificativ într-un singur an.

„Înseamnă o corecție de 1,4 puncte procentuale din PIB într-un singur an și este una dintre cele mai ample ajustări fiscale realizate în Uniunea Europeană în această perioadă”, a precizat Alexandru Nazare.

Ministrul a subliniat că rezultatul este mai bun decât proiecțiile inițiale, care indicau un deficit mai ridicat.

„România intră într-o etapă de maturizare fiscală”

Alexandru Nazare consideră că această evoluție arată o schimbare de direcție în politica fiscală.

„România face una dintre cele mai ample ajustări fiscale din UE și intră într-o etapă reală de corecție și maturizare fiscală. Consolidarea trebuie continuată cu seriozitate și consecvență”, a transmis ministrul, pe pagina de Facebook.

El a explicat că scăderea deficitului ESA este mai consistentă decât cea a deficitului cash, ceea ce indică o corecție structurală.

Investițiile au fost menținute

Ministrul Finanțelor a susținut că reducerea deficitului nu a afectat investițiile publice.

„Am reușit această ajustare semnificativă a deficitului fără să oprim investițiile și fără să abandonăm marile proiecte de modernizare ale României, menținând investițiile publice la un nivel ridicat, printre cele mai mari din UE”, a declarat acesta.

România rămâne cu cel mai mare deficit din UE

În ciuda progreselor, Alexandru Nazare a avertizat că România continuă să aibă cel mai ridicat deficit din Uniunea Europeană.

„România rămâne statul cu cel mai ridicat deficit din Uniunea Europeană, iar acest lucru înseamnă că efortul de consolidare trebuie continuat cu seriozitate și consecvență”, a spus ministrul.

Obiectiv: deficit de aproximativ 6% din PIB

Potrivit oficialului, nivelul actual al deficitului creează premisele pentru o nouă reducere în perioada următoare.

Acesta estimează că România ar putea ajunge la un deficit de aproximativ 6% din PIB, dacă direcția actuală este menținută.

Apel la stabilitate și predictibilitate

Ministrul Finanțelor a subliniat că ajustarea fiscală trebuie însoțită de menținerea încrederii investitorilor.

„Corecția deficitului nu este finalul unui proces, ci începutul unei etape noi — una în care stabilitatea, responsabilitatea și predictibilitatea devin regulă, nu excepție”, a conchis Alexandru Nazare.

