Nicușor Dan: Suntem, evident, într-o criză politică. Am cerut partidelor să dezescaladeze retorica publică. Deci, calm și vom trece prin asta (VIDEO)

Traian Avarvarei
22 apr. 2026, 21:33
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan a făcut declarații miercuri seară, după consultările de la Cotroceni cu liderii partidelor din coaliția de guvernare.

Declarațiile lui Nicușor Dan:

  • Am avut toată ziua de azi consultări cu partidele pro-occidentale din actuala coaliție. O să precizez că au fost consultări informale pentru că, la acest moment politic, Constituția nu dă președintelui vreo atribuție, vreun act direct pe care să-l facă, însă, evident, e important să știm cum vedem fiecare dintre noi viitorul.
  • Suntem evident într-o criză politică. Criza asta n-a început azi. De luni de zile neînțelegerile, diferențele de opinie între partidele din coaliție s-au amplificat. Ce am cerut eu la discuțiile pe care le-am avut și o fac și public acum, este să dezescaladeze retorica publică, pe de-o parte, apoi să se uite la viitor și ce vom face, mai mult decât la trecut, și să se uite la soluții, mai mult decât la probleme.
  • Cred eu că până în momentul ăsta fiecare dintre actorii politici și-a expus nemulțumirile. Întrebarea este cum procedăm în continuare și în orice formulă politică majoritară, minoritară, vom avea nevoie de dialog între forțele politice pro-occidentale.
  • Deci, dezescaladare în acest moment pentru a putea avea un dialog în viitor. Și, dincolo de criza asta politică, trebuie să asigurăm românii că avem instituții ale statului care funcționează. Suntem un stat funcțional, cu o diferență de opinie la nivel politic. Nu se pune în discuție direcția pro-occidentală a României. Fiecare din partidele care au venit azi, și minoritățile naționale, au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe anti-occidentale, recte AUR, și fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special, particular, pe proiectele esențiale pe care România le are în perioada imediat următoare, OECD, SAFE, PNRR.
  • Deci, calm și vom trece prin asta. O seară bună! Atât a fost.
