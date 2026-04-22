Acasa » Politică » Bolojan: Reducerea deficitului înseamnă mai puțini bani pe dobânzi și mai mulți pentru dezvoltare. Cu cât corecția e mai rapidă, cu atât acest lucru se va vedea în dezvoltarea economică și în nivelul de trai

Bolojan: Reducerea deficitului înseamnă mai puțini bani pe dobânzi și mai mulți pentru dezvoltare. Cu cât corecția e mai rapidă, cu atât acest lucru se va vedea în dezvoltarea economică și în nivelul de trai

Traian Avarvarei
22 apr. 2026, 22:45
Bolojan: Reducerea deficitului înseamnă mai puțini bani pe dobânzi și mai mulți pentru dezvoltare. Cu cât corecția e mai rapidă, cu atât acest lucru se va vedea în dezvoltarea economică și în nivelul de trai
Ilie Bolojan Sursa foto: B1 TV
  1. Bolojan: România are în continuare cel mai mare deficit din UE, dar a avut și cea mai mare corecție
  2. Bolojan: Corecția se va vedea în timp în creșterea economică și nivelul de trai

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat că România a înregistrat, anul trecut, cel mai mare deficit bugetar din UE, dar și cea mai mare corecție. Suntem pe drumul cel bun, grație măsurilor luate de Guvern și absorbției fondurilor europene, a mai afirmat premierul. Bolojan a explicat apoi că reducerea deficitului, faptul că nu vom mai da atât de mult pe dobânzile la împrumuturile contractate ne va face să avem mai mulți bani pentru dezvoltarea țării.

Bolojan: România are în continuare cel mai mare deficit din UE, dar a avut și cea mai mare corecție

„Deficitul total al României, calculat după metodologia europeană și care include toate cheltuielile și obligațiile statului, a scăzut de la 9,3% în 2024 la 7,9% în 2025, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Această scădere importantă a venit din măsurile luate în a doua parte a anului trecut pentru reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor, dar și din folosirea fondurilor europene și ajustarea investițiilor din PNRR.

România are în continuare cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, dar a avut și cea mai mare corecție.

Reducerea deficitului nu este un scop în sine, ci un pas necesar pentru a pune finanțele țării pe baze sănătoase”, a transmis premierul, pe Facebook.

Bolojan: Corecția se va vedea în timp în creșterea economică și nivelul de trai

Acesta a precizat apoi că România nu mai poate să trăiască din împrumuturi și a pornit deja în procesul de a schimba paradigma: „De mulți ani, România a cheltuit mai mult decât își permitea, iar datoria a crescut constant. Anul acesta, doar dobânzile pentru împrumuturile din trecut ajung la aproximativ 60 de miliarde de lei, echivalentul costului unei autostrăzi precum Autostrada Moldovei. Nu mai putea continua acest model. Acum începem să schimbăm această direcție și să recâștigăm controlul asupra economiei. Avem nevoie de această ajustare pentru ca economia să nu mai depindă de datorie scumpă, ci de investiții, muncă și competitivitate”.

„Fiecare punct procentual redus din deficit, adică aproximativ 20 de miliarde de lei, înseamnă mai puțini bani plătiți pe dobânzi și mai mulți bani pentru dezvoltare, infrastructură și servicii publice.

Cu cât corecția este mai rapidă, cu atât mai repede poate începe o creștere economică sănătoasă, iar acest lucru se va vedea în nivelul de trai. În același timp, costurile de împrumut pentru România pot scădea.

Este o perioadă dificilă, în care efortul este împărțit la nivelul întregii societăți. Mulțumesc tuturor pentru răbdare și sacrificiu.

Datele Eurostat arată că direcția este una corectă. Economia se stabilizează fără a pune presiune pe viitorul generațiilor următoare.

Ar fi păcat să ne întoarcem de unde am plecat”, a mai transmis Ilie Bolojan.

Citește și...
CTP: Nicușor Dan a început să fie o agheasmă toxică. El a fost votat tocmai ca să NU colaboreze cu AUR și cu celălalt AUR, care este acum PSD-ul (VIDEO)
Politică
CTP: Nicușor Dan a început să fie o agheasmă toxică. El a fost votat tocmai ca să NU colaboreze cu AUR și cu celălalt AUR, care este acum PSD-ul (VIDEO)
Nicușor Dan: Suntem, evident, într-o criză politică. Am cerut partidelor să dezescaladeze retorica publică. Deci, calm și vom trece prin asta (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan: Suntem, evident, într-o criză politică. Am cerut partidelor să dezescaladeze retorica publică. Deci, calm și vom trece prin asta (VIDEO)
USR, declarații după consultările de la Cotroceni. Ce a spus Fritz, întrebat despre negocierile cu AUR (VIDEO)
Politică
USR, declarații după consultările de la Cotroceni. Ce a spus Fritz, întrebat despre negocierile cu AUR (VIDEO)
CTP: „Pe actualul staroste PSD îl doare tot în organul genital, ca și pe predecesorul său, de răul României”
Politică
CTP: „Pe actualul staroste PSD îl doare tot în organul genital, ca și pe predecesorul său, de răul României”
Procurorii DNA, percheziții în casa artistului Dinu Iancu Sălăjanu, șeful Consiliului Județean Sălaj. Faptele anchetate
Politică
Procurorii DNA, percheziții în casa artistului Dinu Iancu Sălăjanu, șeful Consiliului Județean Sălaj. Faptele anchetate
”Cadoul” ministrului PSD Ciprian Șerban, înainte de demisie: E oficial, călătoria cu metroul se scumpește substanțial din nou
Politică
”Cadoul” ministrului PSD Ciprian Șerban, înainte de demisie: E oficial, călătoria cu metroul se scumpește substanțial din nou
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Noi nu am învățat politică la școala de maici”. Ce a spus Olguța Vasilescu
Politică
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Noi nu am învățat politică la școala de maici”. Ce a spus Olguța Vasilescu
Ciprian Ciucu: „Dacă nu eşti nebun, dărâmi ceva doar dacă ai un plan să pui altceva în loc”
Politică
Ciprian Ciucu: „Dacă nu eşti nebun, dărâmi ceva doar dacă ai un plan să pui altceva în loc”
Oana Gheorghiu, replică după ce Olguța Vasilescu a spus despre ea că nu a condus „nici măcar un coteț de curci” și că „își trăgea banii din donațiile pentru copiii cu cancer”
Politică
Oana Gheorghiu, replică după ce Olguța Vasilescu a spus despre ea că nu a condus „nici măcar un coteț de curci” și că „își trăgea banii din donațiile pentru copiii cu cancer”
Ministrul Justiției confirmă că miniștrii PSD vor demisiona joi. Marinescu: Nicușor Dan vede în continuare participarea PSD în coaliție / Noi nu excludem moțiunea de cenzură (VIDEO)
Politică
Ministrul Justiției confirmă că miniștrii PSD vor demisiona joi. Marinescu: Nicușor Dan vede în continuare participarea PSD în coaliție / Noi nu excludem moțiunea de cenzură (VIDEO)
23:01 - Erdogan: Conflictul din Orientul Mijlociu începe să afecteze Europa
22:29 - Ministrul Finanțelor: România face pași spre echilibru bugetar după ani de dezechilibre
22:20 - CTP: Nicușor Dan a început să fie o agheasmă toxică. El a fost votat tocmai ca să NU colaboreze cu AUR și cu celălalt AUR, care este acum PSD-ul (VIDEO)
21:47 - Moarte suspectă în Capitală. Ce spune bărbatul de 86 de ani care și-a ucis iubita de 30 de ani
21:33 - Nicușor Dan: Suntem, evident, într-o criză politică. Am cerut partidelor să dezescaladeze retorica publică. Deci, calm și vom trece prin asta (VIDEO)
21:27 - USR, declarații după consultările de la Cotroceni. Ce a spus Fritz, întrebat despre negocierile cu AUR (VIDEO)
21:18 - Semnal de alarmă de la Consiliul Europei: „Riscăm să pierdem realizările în domeniul drepturilor omului”
20:56 - Ioana Năstase nu renunță la divorț, deși a petrecut Paștele cu Ilie Năstase: „Ne vom întâlni la tribunal”
20:40 - Munții Făgăraș și Bucegi, sub avertizare de avalanșe. Strat de zăpadă consistent și condiții instabile
20:27 - CTP: „Pe actualul staroste PSD îl doare tot în organul genital, ca și pe predecesorul său, de răul României”