Erdogan: Conflictul din Orientul Mijlociu începe să afecteze Europa

Selen Osmanoglu
22 apr. 2026, 23:01
Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei. Foto: Hepta - DPA Images / AA/ABACA
Cuprins
  1. Avertisment privind impactul asupra Europei
  2. Turcia susține diplomația
  3. Mesaj către aliații europeni
  4. Reacția NATO
  5. Context

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că războiul din Orientul Mijlociu începe să aibă efecte asupra Europei, avertizând că impactul conflictului ar putea deveni și mai grav în lipsa unor soluții orientate spre pace.

Avertisment privind impactul asupra Europei

Într-o convorbire telefonică cu președintele german Frank-Walter Steinmeier, liderul de la Ankara a atras atenția asupra consecințelor extinderii conflictului din regiune, conform Agerpres.

„Războiul din regiunea noastră începe să slăbească, de asemenea, Europa și, dacă nu se intervine în fața acestei situații cu o abordare care să privilegieze pacea, daunele cauzate de conflict vor fi mult mai însemnate”, a afirmat Recep Tayyip Erdogan.

Turcia susține diplomația

Anterior, în cadrul unei întâlniri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în vizită la Ankara, președintele turc a subliniat că Turcia s-a poziționat de partea diplomației.

Erdogan a precizat că Ankara susține soluțiile pașnice în contextul tensiunilor generate de atacurile împotriva Iranului.

Mesaj către aliații europeni

Președintele turc a subliniat importanța relației transatlantice și a cerut o implicare mai mare din partea statelor europene din cadrul NATO.

Acesta a avertizat că excluderea aliaților europeni care nu sunt membri ai Uniunii Europene din inițiativele de apărare ale blocului comunitar ar putea avea efecte negative.

Reacția NATO

La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis că Alianța va continua să sprijine Turcia.

„NATO va face întotdeauna ceea ce este necesar pentru a apăra Turcia”, a declarat oficialul, în contextul în care țara a fost recent vizată de atacuri cu rachete.

Context

Declarațiile vin pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, care ridică îngrijorări tot mai mari privind stabilitatea regională și impactul asupra securității europene.

Erdogan atrage atenția că fără o abordare diplomatică și coordonată la nivel internațional, efectele războiului din Orientul Mijlociu ar putea continua să se extindă, inclusiv asupra Europei.

