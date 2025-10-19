Biserica celebrează în această duminică, 19 octombrie, miracolul făcut de Iisus Hristos în Nain, o cetate din Galileea. Evenimentul biblic care a zguduit convingerile locuitorilor cetățenii, îi are în centrul pe o femeie văduvă și fiul acesteia, care decedase.

Cum l-a înviat Iisus pe fiul unei văduve din Nain

Iisus din Nazaret, însoțit de ucenicii Săi și de o mulțime numeroasă, se apropia de poarta cetății Nain. Fix în acele momente, pe poarat cetățenii ieșea un convoi funerar. Cel care era dus la mormânt era un tânăr, singurul fiu al mamei sale văduve. În contextul social al epocii, pierderea unicului fiu nu însemna doar o durere sfâșietoare, ci și condamnarea la o viață de sărăcie și lipsă de sprijin pentru mamă.

Scena de la poarta orașului, cu văduva plângând în mijlocul mulțimii compătimitoare, l-a impresionat profund pe Iisus. Văzând suferința femeii, El i s-a adresat cu un simplu și cutremurător apel: „Nu plânge!”. Iisus s-a apropiat de sicriul în acre era așezat trupul și l-a atins. Apoi, El s-a adresat direct defunctului: „Tinere, ție îți zic, scoală-te!”

Conform relatării biblice, tânărul s-a ridicat în șezut și a început să vorbească. După facerea miracolului, Iisus l-a încredințat imediat mamei sale, potrivit .

Cum a fost interpretat miracolul făcut de Iisus

Martorii oculari au fost cuprinși de un amestec de frică și uimire. Au început să Îl slăvească pe Dumnezeu, declarând: „Un mare prooroc s-a ridicat între noi!” și „ a cercetat pe poporul Său!”

Vestea despre acest eveniment extraordinar – învierea unui om în public, în fața unei mulțimi – s-a răspândit rapid în toată Iudeea și în regiunile învecinate. Astfel, oamenii și-au întărit convingerea că Iisus era deținătorul unei puteri unice, capabilă să învingă chiar și moartea. Actul a fost perceput nu doar ca o manifestare de compasiune divină față de o mamă singură, ci și ca o demonstrație a autorității Sale supreme.