Prințul Harry provoacă noi tensiuni în familia regală. Regele Charles, nemulțumit de pozițiile sale despre Donald Trump

Ana Beatrice
28 apr. 2026, 23:59
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Se adâncește ruptura dintre Prințul Harry și Regele Charles
  2. Ce spun sursele despre o posibilă întâlnire între Prințul Harry și tatăl său

Declarațiile politice recente ale Prințului Harry par să fi adâncit și mai mult ruptura cu familia regală britanică. Criticile sale, inclusiv cele la adresa lui Donald Trump, ar fi redus semnificativ șansele unei eventuale împăcări cu Regele Charles al III-lea.

Se adâncește ruptura dintre Prințul Harry și Regele Charles

În plin turneu oficial al Regele Charles al III-lea în Statele Unite, alături de Regina Camilla, apar noi complicații venite chiar din partea ducelui de Sussex.

Potrivit unor surse citate de RadarOnline, intervențiile publice ale lui Prințul Harry pe teme internaționale au stârnit reacții sensibile în culisele monarhiei. Discursul susținut la un forum de securitate din Kiev este considerat unul dintre principalele momente care au amplificat aceste tensiuni.

Abordările sale directe privind conflictele globale și apelurile către lideri occidentali, inclusiv SUA, sunt interpretate ca având o tentă politică. Acest lucru riscă să pună presiune pe eforturile Palatului Buckingham de a-și păstra neutralitatea.

Ce spun sursele despre o posibilă întâlnire între Prințul Harry și tatăl său

În acest climat tensionat, orice posibilă întâlnire între Prințul Harry și tatăl său pare tot mai puțin probabilă. În același timp, Casa Regală își concentrează atenția exclusiv pe miza diplomatică a vizitei.

„Există o înțelegere clară că această vizită este una strict diplomatică. Orice element personal ar distrage atenția de la obiectivele principale ale deplasării”, a transmis o sursă apropiată organizării vizitei.

