Pentru Biserica Ortodoxă Română, 20 decembrie este data prăznuirii Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, dar și a Sfântului Ignatie Teoforul.

Când a fost canonizat Sfântul Cuvios Serafim

Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător a fost canonizat împreună cu alți 15 sfinți români, pe 4 februarie 2025, la la aniversarea a 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Romane.

Părintele Serafim Popescu s-a născut la data de 27 octombrie 1912. A fost stareț al Mănăstirii Sâmbăta de Sus, unde a păstorit cu dăruire și răbdare. A trecut la cele veșnice pe 20 decembrie 1990, dată care a devenit și ziua sa de prăznuire.

Moartea tragică a Sfântului Ignatie Teoforul

Sfântul Ignatie Teoforul a trăit în perioada 35–107 și este considerat de origine siriană. Tradiția spune că a fost episcop al Antiohiei și ucenic al Apostolilor. A suferit moarte martirică la , în timpul domniei împăratului Traian. A fost aruncat la fiare în amfiteatrul roman, pentru credința sa creștină.

Numele de Teoforul are o semnificație profundă în tradiția creștină. Prima interpretare arată că el este „cel care a fost purtat de Dumnezeu” sau „cel care Îl poartă pe Dumnezeu”. A doua interpretare a numelui Teoforul se leagă de martiriul său. Tradiția spune că Sfântul Ignatie Îl purta pe Hristos în inima sa, iar asta pentru că, după moartea lui, s-a descoperit că inima fusese singurul lucru care rămăsese din corpul sfâșiat de fiare. În interiorul ei ar fi fost văzute literele care formau cuvântul „Teoforul”, potrivit .

Eforturile Sfântului Ignatie Teoforul în slujba Bisericii

Sfântul Ignatie Teoforul a luptat împotriva învățăturilor greșite despre natura lui Hristos. El a respins ideea că Mântuitorul ar fi avut un trup aparent. A susținut cu fermitate realitatea întrupării, pătimirii și Învierii. Această mărturisire a fost esențială pentru credința Bisericii primare.

„Fiti, prin urmare, surzi cand vi se vorbeste de altceva decat de Iisus Hristos, Cel din semintia lui David, Fiu al Mariei, Cel Care cu adevarat S-a nascut, a mancat si a baut, Care cu adevarat a fost prigonit in timpul lui Pilat din Pont, Care cu adevarat a fost rastignit si a murit in vazul celor ceresti, al celor pamantesti si al celor de dedesubt, Care cu adevarat a inviat din morti” (Catre Tralieni, IX, 1).

De asemenea, Sfântul Ignatie a accentuat importanța unității Bisericii. A militat pentru comuniune, ceea ce a contribuit la consolidarea structurii Bisericii.

„Aveti grija sa nu luati parte decat la o singura Euharistie; caci nu exista decat un singur trup, Domnul nostru Iisus Hristos, si un singur potir spre unirea cu sangele Sau; un singur jertfelnic, dupa cum un singur episcop cu preotii si diaconii, impreuna cu mine slujitori”.

Unde pot fi văzute moaștele Sfântului Ignatie Teoforul, în România

Părți din moaștele Sfântului Ignatie Teoforul se află în mai multe locuri din România. Credincioșii le pot vedea și se pot ruga la ele în Catedrala episcopală din Galați, la Schitul Darvari din Capitală și la Mănăstirea Tismana.