Roma este un oraș cunoscut pentru ospitalitatea cu care își primește turiștii. Însă, din ianuarie, percepția asupra orașului s-ar putea schimba, dat fiind faptul că administrația își propune ca unul dintre cele mai populare obiective turistice din lume să poată fi vizitat doar costra cost. Este vorba despre Fontana di Trevi, celebra fântână din Roma în fața căreia turiștii din toate colțurile lumii formează cozi uriașe pentru a o putea admira.

Cât ar urma să coste vizitarea celebrei fântâni

Costul vizitei va fi introdus din ianuarie și este vorba despre 2 euro. Și, deși suma este una modică, ar putea determina anumiți turiști să șteargă de pe lista lor de obiective turistice Fontana di Trevi. În schimb, pentru oraș, plata acestui bilet ar putea aduce fonduri suplimentare de cel puțin 20 de milioane de euro. Pentru locuitorii Romei, vizitarea ar urma să fie în continuare, gratuită.

Pentru a delimita clar cele două categorii de , în funcție de locul de proveniență, din Roma sau din exteriorul Romei, accesul ar urma să se facă pe două coloane. Opțiunea de plată cu cardul ar fi, de asemenea, disponibilă.

Introducerea unei taxe pentru Fontana di Trevi este încă în faza de proiect și nu a fost adoptată, relatează .

Câți turiști sosiți în Roma au vizitat Fontana di Trevi în 2025

De aproximativ un an, numărul de vizitatori a fost limitat, astfel că este permis accesul a cel mult 400 de persoane simultan, în zonă.

Propunerea de introducere a unui bilet de acces, susținută de administrația orașului, ar contribui semnificativ la protejarea celei mai mari fântâni din Roma. Numai în primele șase luni ale lui 2025, Fontana di Trevi a atras peste 5,3 milioane de vizitatori, mai mulți decât a primit în întregul an 2024 (4.086.947 de intrări).

Banii generați din vânzarea biletelor ar urma să fie alocați îmbunătățirii serviciilor turistice.