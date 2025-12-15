Irinel Columbeanu s-a botezat! Gestul fostului om de afaceri a surprins pe toată lumea și a stârnit numeroase reacții.

Acesta a ales să își schimbe religia și a trecut printr-un . Ceremonia a avut loc într-un cadru discret, departe de fastul care i-a definit odinioară viața. Momentul a fost surprins de camerele de filmat și difuzat de un post de televiziune. Imaginile îl prezintă pe fostul milionar de la Izvorani îmbrăcat în alb, cu un zâmbet calm și senin pe chip.

Ce a spus Irinel Columbeanu la botez

Fostul afacerist a făcut o schimbare majoră în viața sa. De câțiva ani, acesta , marcată de probleme de sănătate și de serioase dificultăți financiare. Cu toate acestea, pare că și-a găsit liniștea într-un loc la care puțini s-ar fi așteptat, credința.

Într-un moment de răscruce al vieții sale, Irinel Columbeanu a ales să facă un pas puternic și asumat pe plan spiritual. Fostul afacerist s-a botezat și a decis să își schimbe religia.

În fața celor care i-au fost alături și l-au susținut, fostul milionar de la Izvorani a făcut o mărturisire. El a lăsat să se înțeleagă că această transformare spirituală îi aduce liniște sufletească și un sens nou.

„Vreau să îl urmez în credință pe Domnul Iisus Hristos!”, a spus fostul afacerist, la botez, notează spynews.ro.

Cum a decurs botezul discret al fostului om de afaceri

Botezul lui Irinel Columbeanu a avut loc într-un cadru simplu și discret, departe de agitația care i-a marcat odinioară viața publică. Evenimentul a fost totuși surprins de camerele unui post de televiziune, care a difuzat imaginile emoționante.

Fostul milionar de la Izvorani a purtat haine albe, simbol al curățării sufletești și al unui nou început. La fel erau îmbrăcate și celelalte persoane prezente în biserică. Atmosfera a fost una liniștită, încărcată de emoție și semnificație spirituală.