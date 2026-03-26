În 26 martie, a doua zi după Buna Vestire, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Arhanghel Gavriil, vestitorul marilor taine dumnezeiești și unul dintre cei mai importanți îngeri pomeniți în Sfânta Scriptură.

Cinstirea vestitorului dumnezeiesc

Potrivit tradiției bisericești, această sărbătoare a fost rânduită încă din vechime, fiind menționată în tipicul Ierusalimului și în rânduiala mănăstirii Sfântului Sava.

„A doua zi după Buna Vestire a Preacuratei Fecioare Născătoare de Dumnezeu, Biserica de demult, prin tipicul Ierusalimului și prin rânduiala marelui locaș al Sfântului Sava, a hotărât a sărbători Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil cu cântări de laudă, cinstind pe bunul vestitor de bucurie”. (Viețile Sfinților)

Rolul arhanghelilor în tradiția creștină

Sfânta Scriptură vorbește despre cei șapte îngeri care stau înaintea lui , considerați conducătorii cetelor îngerești.

„Har vouă și pace de la Cel ce este și Cel ce era și Cel ce vine și de la cele șapte duhuri, care sunt înaintea scaunului Lui”. (Apocalipsa; 1, 4)

Fiecare dintre acești arhangheli are o misiune distinctă.

„Astfel, Mihail este biruitorul vrăjmașilor; Gavriil, vestitor al dumnezeieștilor taine; Rafail, tămăduitor al neputințelor omenești; Uriil este rază a focului dumnezeiesc și luminător al celor întunecați; Selatiil este rugător, pentru că rugându-se totdeauna lui Dumnezeu, îndeamnă pe oameni la rugăciune; Gudiil este slăvitor al lui Dumnezeu și își are slujba de a întări pe oamenii care se ostenesc la orice lucru pentru slava lui Dumnezeu și a le mijloci răsplătire, iar Varahil este dătător de binecuvântarea lui Dumnezeu și mijlocitor al dumnezeieștilor faceri de bine”. (Viețile Sfinților)

De ce Gavriil a fost ales pentru Buna Vestire

Tradiția explică de ce Arhanghelul Gavriil a fost cel trimis să vestească nașterea Mântuitorului.

„Deci, nu s-a trimis la Buna Vestire Mihail, deoarece alta este slujba lui – adică să țină sabia, să năvălească asupra vrăjmașilor și pe aceia să-i izgonească -, ci a fost trimis Gavriil, că aceasta este slujirea lui firească, adică să vestească tainele lui Dumnezeu, precum vestea și Sfântul Prooroc Daniil pentru eliberarea poporului lui Dumnezeu din Babilon și pentru timpul venirii lui Mesia”. (Viețile Sfinților)

În iconografia ortodoxă, Arhanghelul Gavriil este reprezentat ținând în mână o floare de crin, simbol al curăției și al veștii bune. El este sărbătorit și pe 8 noiembrie, împreună cu Arhanghelul Mihail.

Alți sfinți pomeniți în această zi

Tot pe 26 martie sunt pomeniți și alți sfinți mucenici, care au suferit pentru credință

Sfântul Mucenic Montanus, preot, și soția sa, Maxima, au fost martirizați în cetatea Singidunum (azi Belgrad), în timpul persecuției împăratului Dioclețian.

De asemenea, Biserica îi pomenește pe cei 26 de mucenici din Goția, care și-au găsit sfârșitul într-un incendiu declanșat asupra bisericii în care se rugau, în timpul prigoanei împotriva creștinilor.

Această zi rămâne, astfel, un moment de cinstire atât a Arhanghelului Gavriil, cât și a celor care au mărturisit credința cu prețul vieții.